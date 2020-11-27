Грудинка в рукаве: шикарная мясная закуска для праздничного стола!

Грудинка в рукаве – эта закуска отличный вариант для праздничного стола. Грудинка получается очень нежной, вкусной. Главное по – домашнему.
Грудинка в рукаве: ингредиенты
- 1400 (кило четыреста) гр – свинины
- 1 (одна) ч. ложка – душистого перца
- 1 (одна) ч. ложка – острого молотого перца
- 1 (одна) ч. ложка – черного молотого перца
- 4 (четыре) ч. ложки – соли
- 4 (четыре) шт — лаврового листа
Грудинка в рукаве: рецепт
- Нужен хороший кусок свиной грудинки с мясными прослойками. Почистите
- Чеснок измельчите, смешайте его с перцами и солью
- В грудинке со всех сторон сделайте проколы при помощи длинного и узкого ножа
- Натрите нашей чесночной смесью, сверху разложите листья лаврушки
- Плотно запакуйте грудинку в пакет для запекания и хорошо завяжите концы
- В чашу мультварки налейте два стакана воды, и положите туда наш пакет со свининой. Включите режим Варка на пару и доведите до кипения. Затем установите режим Мультиповар 100 градусов и томите полтора часа
- После чего выньте грудинку и на ночь оставьте в прохладном месте. Утром распакуйте пакет. Нарежьте мясо пластинами
Грудинка в рукаве готова!
Намного вкуснее магазинной! Состав специй можете менять по своему вкусу. Готовить именно в мультварке, сохранит вам кучу времени.На здоровье.
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