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Грудинка в рукаве: шикарная мясная закуска для праздничного стола!

Грудинка в рукаве – эта закуска отличный вариант для праздничного стола. Грудинка получается очень нежной, вкусной. Главное по – домашнему.

Грудинка в рукаве: ингредиенты

Грудинка в рукаве

  1. 1400 (кило четыреста) гр – свинины
  2. 1 (одна) ч. ложка – душистого перца
  3. 1 (одна) ч. ложка – острого молотого перца
  4. 1 (одна) ч. ложка – черного молотого перца
  5. 4 (четыре) ч. ложки – соли
  6. 4 (четыре) шт — лаврового листа

Грудинка в рукаве: рецепт

Грудинка в рукаве

  • Нужен хороший кусок свиной грудинки с мясными прослойками. Почистите
  • Чеснок измельчите, смешайте его с перцами и солью
  • В грудинке со всех сторон сделайте проколы при помощи длинного и узкого ножа
  • Натрите нашей чесночной смесью, сверху разложите листья лаврушки
  • Плотно запакуйте грудинку в пакет для запекания и хорошо завяжите концы
  • В чашу мультварки налейте два стакана воды, и положите туда наш пакет со свининой. Включите режим Варка на пару и доведите до кипения. Затем установите режим Мультиповар 100 градусов и томите полтора часа
  • После чего выньте грудинку и на ночь оставьте в прохладном месте. Утром распакуйте пакет. Нарежьте мясо пластинами

Грудинка в рукаве готова!

Грудинка в рукаве

Намного вкуснее магазинной! Состав специй можете менять по своему вкусу. Готовить именно в мультварке, сохранит вам кучу времени.

На здоровье.

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