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Салат Зелёный браслет. Нежный салатик с орехами, курицей и сыром

Салат Зелёный браслет станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Салат Зелёный браслет: ингредиенты

Салат Зелёный браслет

  1. Куриная грудка — 300 гр. (триста грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Грецкие орехи — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  6. Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Киви — 7 шт. (семь штук)

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде.
  • Яйца и морковь отварите.
  • Грецкие орехи измельчите.
  • Сыр, яйца и морковь натрите на крупной тёрке.
  • Куриное филе измельчите на мелкие куски.
  • Поставьте в центр блюда стакан и выложите салат слоями:

— куриное филе, слой майонеза

—орехи

—яйца, слой майонеза

—морковь, слой майонеза

—сыр

  • Поставьте готовый салат на 1,5 часа в холодильник.
  • Стакан аккуратно достаньте, сверху украсьте киви по кругу.

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Салат Зелёный браслет. Нежный салатик с орехами, курицей и сыром 4

Готовьте на здоровье!

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