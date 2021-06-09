Салат Зелёный браслет. Нежный салатик с орехами, курицей и сыром

Салат Зелёный браслет станет настоящим украшением любого праздничного стола.
Салат Зелёный браслет: ингредиенты
- Куриная грудка — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Грецкие орехи — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Киви — 7 шт. (семь штук)
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде.
- Яйца и морковь отварите.
- Грецкие орехи измельчите.
- Сыр, яйца и морковь натрите на крупной тёрке.
- Куриное филе измельчите на мелкие куски.
- Поставьте в центр блюда стакан и выложите салат слоями:
— куриное филе, слой майонеза
—орехи
—яйца, слой майонеза
—морковь, слой майонеза
—сыр
- Поставьте готовый салат на 1,5 часа в холодильник.
- Стакан аккуратно достаньте, сверху украсьте киви по кругу.
Салат Зелёный браслет ждёт Ваших оценок.
Готовьте на здоровье!
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