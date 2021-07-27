Картофельные лепёшки. Просто готовить и вкусно кушать

Картофельные лепёшки получаются вкусными и хрустящим, вашим деткам обязательно понравится.
Картофельные лепёшки: ингредиенты
- Мука — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Картофель — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Мука — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Сварите картофель в мундире, очистите и разомните.
- Приготовьте тесто с мукой и солью.
- Разделите на кругляшки и раскатайте в лепёшки.
- Прожарьте на сухой сковороде две минуты.
- Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом.
- Готовые лепёшки можно кушать как блины.
- Можно их также использовать в качестве основы для роллов вместо лаваша.
Картофельные лепёшки — просто и необычно.
Приятного аппетита!
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