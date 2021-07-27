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Картофельные лепёшки. Просто готовить и вкусно кушать

Картофельные лепёшки получаются вкусными и хрустящим, вашим деткам обязательно понравится.

Картофельные лепёшки: ингредиенты

Картофельные лепёшки

  1. Мука — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Картофель — 0,5 кг. (пол килограмма)
  3. Мука — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
  4. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Сварите картофель в мундире, очистите и разомните.
  • Приготовьте тесто с мукой и солью.
  • Разделите на кругляшки и раскатайте в лепёшки.
  • Прожарьте на сухой сковороде две минуты.
  • Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом.
  • Готовые лепёшки можно кушать как блины.
  • Можно их также использовать в качестве основы для роллов вместо лаваша.

Картофельные лепёшки — просто и необычно.

Картофельные лепёшки. Просто готовить и вкусно кушать 2

Приятного аппетита!

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