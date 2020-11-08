Яблоки в карамели: яркие, красивые, вкусные, они так нравятся детям

Яблоки в карамели – дети будут в полном восторге от такого лакомства. Приготовить просто и быстро! Ингредиенты все доступные.
Яблоки в карамели: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сахара
- 4 (четыре) шт – яблок
- 50 (пятьдесят) мл – воды
- 2 (два) гр – пищевого красителя
- 1 (одна) ст. ложка – пищевой посыпки
Яблоки в карамели: рецепт
- Яблоки берите среднего размера. Тщательно их промойте
- Краситель растворите в воде. Цвет должен получиться насыщенным
- В кастрюлю насыпьте сахар, вылейте окрашенную красителем воду и отправьте на средний огонь
- Постоянно помешивая растворите сахар и доведите до кипения. Кипятите минуты 3
- Снимите карамель с огня
- Пока карамель еще кипит, яблоки наденьте на палочки и окуните яблоки в растительное масло затем кондитерскую посыпку в карамель
- Потом сушите яблоки. Как карамель на них станет твердой, можно угощать всех
Яблоки в карамели готовы: Видео
Главное, чтобы карамель легла на яблоки. И тогда все получится очень вкусным. Украсить можете кокосовой стружкой, орешками, шоколадом. Получается очень оригинальный десерт. И полезный! На здоровье.
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