Медовый торт с черносливом и грецкими орехами

Пусть вас не пугает описание и длительность приготовления(теста)-торт готовится очень легко и просто.Намного проше,чем «Морское дно»,»Аморе» или «Шоколадно-миндальный»…

Удачи вам в приготовлении..И пусть вам будет вкусно:))

Вам потребуется:

Тесто:

на 5 коржей диаметром 24 см

100 г сливочного масла

1/2 ст.(100 г сахара)

2 больших яйца

1 ст.меда

1 ч.ложка соды

2,5 ст.(350 г) муки

Крем:

1 вариант:

500 г жирной сметаны(в Израиле 27% «шаменет шель паам»)

375 г жирных сливок(32-38%)

1/2-3/4 ст сахара **

2 вариант:***

500 г сметаны(27 % жирности)

375 г сливок(38%)

пачка растворимого ванильного пудинга(«Осем»)-80 г

1/2 ст.сахара

300 г чернослива без косточек(мелкопорезать) ****

200 г грецких орехов(подсушить)

Духовка-180 гр(средняя полка с обдувом)

форма-24 см

Противень

5 листов бумаги для выпечки

Время выпекания коржа 7-8 минут.

Как готовить:

Коржи:

Тесто лучше готовить вечером(на ночь),а печь коржи вечером следушего дня.Тесто должно пройти процесс «расстаивания»,тогда у изделия получается насыщенно-назабываемый медовый вкус.

1.Все продукты для теста,кроме муки,кладем в миску и ставим на водяную баню.Держим на бане,помешивая продукты в миске(смотрите чтобы яйца не свернулись),пока масло и сахар не растворяться и масса не станет однородной.

2.Снимаем миску с медовой массой с водяной бани и добавляем муку.Замешиваем тесто(ложкой).Тесто получается довольно жидким.3.Ставим тесто на 10-12 часов в холодильник,а затем вынимаем его,чтобы оно еше 3-4-5-6 часов постояло при комнатной температуре.*4.На противень кладем бумагу для выпечки,ставим кольцо от разъемной формы,в середину(на бумагу:)) выкладываем две столовые ложки теста,размазываем его по всему диаметру.

Ставим в заранее нагретую до 180 гр духовку.Выпекаем корж(время выпечки у каждой духовкu свое…У меня ето заняло 7 минут…Как проверить,что корж готов-он должен стать коричневого цвета. Но передерживать корж тоже не рекомендую).Вынимаем корж из духовки ,снимаем его с противня(вместе с бумагой ), даем остыть.Такую же процедуру повторяем еше 4 раза.

5.Из 5 коржей выбираем самый «неказистый»,режем его на кусочки и ставим в духовку на «досушивание»,чтобы потом из него сделать посыпку.

Вынимаем корж (сухарик:))) из духовки,даем ему остыть и перемалываем его в крошку*****.

Тут обращаю ваше внимание,что корж надо досушить,а не спалить:)))

Крем:

Вариант 1.

1.Заранее(3-5 часов) отвешиваем сметану,чтобы стекла лишняя жидкость.

2.Взбиваем сметану с сахаром.

3.Взбиваем сливки и смешиваем их со взбитой сметаной.

Вариант 2.

1.Взбиваем сметану с сахаром пока последний не растворится.

2.В другую миску кладем пудинг и сливки, взбиваем(на высокой скорости)-2 минуты,добавляем сметану и взбиваем еше 2-3 минуты.

Чернослив нарезаем полосками(или как получится,но желательно некрупно)

Орехи размалываем*****

Сборка:

Крем делим зрительно на 4 части,при этом четвертая «зрительная часть» должна быть больше всех остальных. Эта часть пойдет на верх торта и на «обмазывание» боков.

1. На тортовую тарелку кладем корж,сверху кладем 1/4 крема,разравниваем его.Сверху выкладываем половину количества чернослива.

2. Выкладываем на первый корж второй.Сверху добавляем 1/4 крема ,разравниваем его и посыпаем сверху половиной количества орехов.

3. Повторяем операцию из пункта #1.

4. Кладем четвертый корж,по-краю коржа выкладываем крем(пару ложек оставляем для верха) и размазываем его по бокам.На середину кладем оставшийся крем и разравниваем его по диаметру коржа.

5. Смешиваем крошку с оставшимися толченными орехами и обсыпаем бока и верх торта.

6. Ставим торт в холодильник..Желательно на сутки.

Мои комм:

* Тесто на коржи может «расtаиваться» и больше и меньше(на пару часов),так что если вы точно не попали в «назначенное время»-не беда…Главное,чтобы тесто выстоялось каk минимум 12 часов.Если у вас нет возможности вынуть его из холодильника за 4-5 часов..,то хотя-бы час до приготовления дайте тесту постоять про комнатной температуре.

** Количество сахара добавляете по вкусу..Возможно кому-то понадобится и стакан сахара..Так что это на Ваш вкус

*** Этот вариант крема в самом начале не рассматривался,но…с нашей 27% сметаной есть проблема..Когда ее взбиваешь надо наблюдать за процессом..Если зазеваться и не вовремя остановить процесс взбивания-она(сметана) за секунду становится жидкой…Я «словила гаву» и..пришлось выходить из положения при помоши ванильного пудинга и..как говориться «бывают в жизни и..счастливые огорчения:))..получился очень-очень вкусный крем..Так что израильтянам рекомендую именно етот вариант крема.Очень вкусно.

**** У нас продается чернослив и без косточек тоже.Если у вас в стране такой не продается или он слишком дорогой,то можно купить чернослив с косточками,но в таком случае выбирать такой у которого косточка легко отделяется от «тела».Ну а если такого тоже нет- попокупайте обычный и распаривайте его кипятком(Лично я такой чернослив в креме не люблю,но если нет другого выхода,то лучше уже распаривать чернослив,чем совcем от него отказаться..Чернослив в етом торtе важен-как важная вкусовая добавка)

***** Если у вас нет комбайна(или вы ленивы,как я:))),то корж на крошку и орехи можно размельчить при помоши скалки:В пишевой кулек кладем орехи(или подсушенный корж),закрываем его(завязываем) и раскатываем (поверху) скалкой.

Я забыла уточнить такую деталь:У всеx бумага для выпечки разная,поетому если вы не уверены в качестве своей бумаги(ето я о том,что коржи снимутся без проблем),то лучше смажьте ее(бумагу) еше очень тонким слоем сл.масла

Еше одно уточнение:густота теста зависит от того какой вы мед изспользуете..Если мед у вас густой,то и тесто будет густым и тогда вы не сможете размазть его ложкой..В таком случае расредаляем тесто «влажной рукой»

Прошу обратить внимание на то,что кольцо от формы мы с бумаги не снимаем..в противном случае тесто расплывется и получится..не корж а..блин..

Приятного аппетита!

Автор: Вuxgalter-sofi