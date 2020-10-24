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Сальса с чипсами: мексиканская вкуснятина

Сальса с чипсами! В мексиканской кухне используется большое количество различных соусов. Пожалуй, самый известный из них – это сальса, что по-испански означает «соус». Причем рецептов приготовления сальсы огромное множество.

В основном они делятся на две большие группы, в зависимости от использованных ингредиентов – это зелёная сальса и красная («сальса верде» и «сальса рохо» соответственно).

Сальса очень часто используется в качестве «дипа», то есть соуса, который не наливается на приготовленное блюдо, а подаётся в отдельной чашке и кусочки еды просто макаются в соус во время употребления.

Вообще в сальсу могут добавляться как овощные пасты, так и фруктовые. При этом, в последнем случае, сладость фруктов очень хорошо контрастирует с жгучим перцем – неизменной составляющей частью любой сальсы.

Сальса с чипсами

Сальса с чипсами: ингредиенты

  • Тортильи кукурузные – 5-6 шт.
  • Персик (спелый, но ещё твёрдый) — 2 шт.
  • Помидоры крупные — 2 шт.
  • Лук – 1 головка
  • Халапеньо (можно взять любой другой перец чили) – 1-2 шт.
  • Кайенский перец – 1-2 шт.
  • Листья кориандра – одна горсть
  • Листья мяты – одна горсть
  • Лайм – 1 шт.
  • Оливковое масло
  • Специи: молотый чёрный перец, порошок копчёной паприки, молотые семена кориандра

Сальса с чипсами: мексиканская вкуснятина

Сальса с чипсами: приготовление

Испечь персики, поставив их в духовку на режим «гриль» или «экстра-гриль».

Персики надо разрезать пополам, удалив косточку, сбрызнуть оливковым маслом и печь до тех пор, пока сверху не образуется корочка, а внутренняя часть не станет мягкой. После чего их надо очистить от кожуры и потемневшей корочки.

Помидоры очистить от шкурки. Положить в блендер. Добавить столовую ложку оливкового масла, нашинкованную луковицу, халапеньо, кайенский перец, сок лайма и персики.

Измельчить всё до состояния пасты. Добавить нарезанные листья мяты и кориандра, перемешать и положить в холодильник на час.

Пока соус «доходит», нужно разрезать кукурузные лепёшки как пиццу на 5-6 частей каждую.
Каждый кусочек лепёшек нужно смазать оливковым маслом и обсыпать смесью сухих специй, взятых в равной пропорции.

Выложить лепёшки на решётку и выпекать в духовке 3-5 минут до образования хрустящей корочки.
Подавать блюдо нужно остывшим.

Сальса с чипсами: готова

Приготовленная сальса с кукурузными чипсами отлично подходит к пиву.

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