Блюдо дня — Куриные сердечки со стручковой фасолью в сметане

Ингредиенты:

куриные сердечки- 500 гр

стручковая фасоль- 150 гр (у меня заморозка)

лук — 1 головка

морковь — 1 шт

сметана — 4 стол ложки

растительное масло — для жарки

соль и специи — по вкусу

Приготовление:

Натираем морковь на крупной терке, лук нарезаем полукольцами.

Обжариваем до румянца.

Сердечки моем и обрезаем прожилки, добавляем к зажарке и жарим помешивая 10 минут не накрывая крышкой.

Затем добавляем размороженную стручковую фасоль, сметану, соль и специи, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим еще 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Ольга Романова