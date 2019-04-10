Блюдо дня — Куриные сердечки со стручковой фасолью в сметане

Готовим самое вкусное и полезное!
Ингредиенты:
куриные сердечки- 500 гр
стручковая фасоль- 150 гр (у меня заморозка)
лук — 1 головка
морковь — 1 шт
сметана — 4 стол ложки
растительное масло — для жарки
соль и специи — по вкусу
Приготовление:
Натираем морковь на крупной терке, лук нарезаем полукольцами.
Обжариваем до румянца.
Сердечки моем и обрезаем прожилки, добавляем к зажарке и жарим помешивая 10 минут не накрывая крышкой.
Затем добавляем размороженную стручковую фасоль, сметану, соль и специи, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим еще 15 минут до готовности.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Ольга Романова
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