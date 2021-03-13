Подруга из деревни научила готовить «правильные» блины: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Блины по этому рецепту получаются тонкими, мягкими, ажурными, с мелкими дырочками. Их можно подавать просто полив растопленным сливочным маслом или с разной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ряженка, 500 мл;

молоко, 200 мл;

сода, 1 ч.л;

мука, около 200 г;

яйцо, 1 шт;

сахар, 1 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Теплую ряженку смешиваем с сахаром, солью и содой, яйцом.

Пока все перемешиваем, ставим на плиту молоко и нагреваем его.

Всыпаем в массу просеянную муку и вымешиваем массу венчиком до однородности.

Теперь вливаем струйкой горячее молоко и вымешиваем тесто.

Добавляем растительное масло и перемешиваем тесто до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем блины.