Скатерть-Самобранка

5 324 подписчика

Подруга из деревни научила готовить «правильные» блины: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Блины по этому рецепту получаются тонкими, мягкими, ажурными, с мелкими дырочками. Их можно подавать просто полив растопленным сливочным маслом или с разной начинкой.

Подруга из деревни научила готовить «правильные» блины: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • ряженка, 500 мл;
  • молоко, 200 мл;
  • сода, 1 ч.л;
  • мука, около 200 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар, 1 ст.л;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Теплую ряженку смешиваем с сахаром, солью и содой, яйцом.

Пока все перемешиваем, ставим на плиту молоко и нагреваем его.

Всыпаем в массу просеянную муку и вымешиваем массу венчиком до однородности.

Теперь вливаем струйкой горячее молоко и вымешиваем тесто.

Добавляем растительное масло и перемешиваем тесто до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем блины.

Подруга из деревни научила готовить «правильные» блины: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Именно из-за ряженки, блины и будут ажурными, с дырочками, мягкими и не резиновыми, с ярким вкусом топленого молока. Можно еще смазывать кусочком сливочного масла и подавать со сметаной и вареньем.

 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх