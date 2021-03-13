Подруга из деревни научила готовить «правильные» блины: делюсь рецептом (по другим рецептам теперь и готовить не хочется)

Блины по этому рецепту получаются тонкими, мягкими, ажурными, с мелкими дырочками. Их можно подавать просто полив растопленным сливочным маслом или с разной начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ряженка, 500 мл;
- молоко, 200 мл;
- сода, 1 ч.л;
- мука, около 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 1 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Теплую ряженку смешиваем с сахаром, солью и содой, яйцом.
Пока все перемешиваем, ставим на плиту молоко и нагреваем его.
Всыпаем в массу просеянную муку и вымешиваем массу венчиком до однородности.
Теперь вливаем струйкой горячее молоко и вымешиваем тесто.
Добавляем растительное масло и перемешиваем тесто до однородности.
Сковороду смазываем растительным маслом и выпекаем блины.
Именно из-за ряженки, блины и будут ажурными, с дырочками, мягкими и не резиновыми, с ярким вкусом топленого молока. Можно еще смазывать кусочком сливочного масла и подавать со сметаной и вареньем.
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