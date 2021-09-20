Заливной пирог на кефире с капустой. Из жидкого теста: готовить проще простого

Заливные пироги хороши тем, что можно использовать любую начинку, хоть сладкую, хоть соленую. Тесто всегда пропекается, получается мягким, долго остается свежим.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир жирный, 00 г;

яйца, 2 шт;

мука, 150 г;

масло растительное, 70 мл;

сахар, соль и сода по 1 ч.л;

капуста, 350 г;

яйца вареные, 2 шт;

зелень и зеленый лук, соль и перец.

Процесс приготовления

Капусту тонко и мелко шинкуем и тушим по своему вкусу в течение 10 минут, затем солим и перчим, тушим еще 5 минут. Остужаем.

Зелень и зеленый лук берем по пучку и мелко режем вместе с отварными яйцами.

Смешиваем капусту с зеленью и яйцами, пробуем на соль.

Яйца взбиваем венчиком до однородности и вливаем кефир с растительным маслом.

В жидкую основу всыпаем просеянную муку частями с солью, сахаром и содой. Хорошо вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

Выливаем часть теста. Выкладываем ровным слоем начинку и заливаем второй частью теста.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, смотрите по своей духовке.

Остужаем немного, нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.