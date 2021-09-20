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Заливной пирог на кефире с капустой. Из жидкого теста: готовить проще простого

Заливные пироги хороши тем, что можно использовать любую начинку, хоть сладкую, хоть соленую. Тесто всегда пропекается, получается мягким, долго остается свежим.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир жирный, 00 г;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 150 г;
  • масло растительное, 70 мл;
  • сахар, соль и сода по 1 ч.л;
  • капуста, 350 г;
  • яйца вареные, 2 шт;
  • зелень и зеленый лук, соль и перец.

Процесс приготовления

Капусту тонко и мелко шинкуем и тушим по своему вкусу в течение 10 минут, затем солим и перчим, тушим еще 5 минут. Остужаем.

Зелень и зеленый лук берем по пучку и мелко режем вместе с отварными яйцами.

Смешиваем капусту с зеленью и яйцами, пробуем на соль.

Яйца взбиваем венчиком до однородности и вливаем кефир с растительным маслом.

В жидкую основу всыпаем просеянную муку частями с солью, сахаром и содой. Хорошо вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

Выливаем часть теста. Выкладываем ровным слоем начинку и заливаем второй частью теста.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, смотрите по своей духовке.

Остужаем немного, нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.

Заливной пирог на кефире с капустой. Из жидкого теста: готовить проще простого

Пирог очень хорош в горячем, теплом и холодном виде, можно подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Перед тем, как отправить в духовку, можно еще посыпать кунжутом.

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