Заливной пирог на кефире с капустой. Из жидкого теста: готовить проще простого

Заливные пироги хороши тем, что можно использовать любую начинку, хоть сладкую, хоть соленую. Тесто всегда пропекается, получается мягким, долго остается свежим.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир жирный, 00 г;
- яйца, 2 шт;
- мука, 150 г;
- масло растительное, 70 мл;
- сахар, соль и сода по 1 ч.л;
- капуста, 350 г;
- яйца вареные, 2 шт;
- зелень и зеленый лук, соль и перец.
Процесс приготовления
Капусту тонко и мелко шинкуем и тушим по своему вкусу в течение 10 минут, затем солим и перчим, тушим еще 5 минут. Остужаем.
Зелень и зеленый лук берем по пучку и мелко режем вместе с отварными яйцами.
Смешиваем капусту с зеленью и яйцами, пробуем на соль.
Яйца взбиваем венчиком до однородности и вливаем кефир с растительным маслом.
В жидкую основу всыпаем просеянную муку частями с солью, сахаром и содой. Хорошо вымешиваем.
Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
Выливаем часть теста. Выкладываем ровным слоем начинку и заливаем второй частью теста.
Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, смотрите по своей духовке.
Остужаем немного, нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.
Пирог очень хорош в горячем, теплом и холодном виде, можно подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом.Перед тем, как отправить в духовку, можно еще посыпать кунжутом.