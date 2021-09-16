Народный рецепт. Куриное филе под нежной шубкой: вкусный рецепт в духовке

Куриное филе можно сделать очень мягким и нежным, в шубке из томатов, сыра и яиц. В начинку можно использовать любые продукты, которые найдутся в холодильнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 2 шт;
- лук, половинка;
- помидоры, 2 шт;
- яйца вареные, 2 шт;
- сыр, 100 г;
- майонез, 2 ст.л;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на две части.
Натираем кусочки смесью соли и специй по своему вкусу, оставляем мариноваться на 30 – 60 минут.
Лук мелко режем. Можно использовать зеленый лук с зеленью.
Смешиваем мелко рубленые яйца с луком и зеленью, тертым сыром (большей частью).
Томаты режем на две половинки, чайной ложечкой убираем мякоть и режем мелкими кусочками. Добавляем в начинку.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем филе.
Сверху кладем начинку и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем 20 минут.
Вынимаем и посыпаем оставшимся сыром, допекаем еще 5 минут.
Такая закуска отлично подходит к любым гарнирам, салатам, можно подавать с разными соусами.
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