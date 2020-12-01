Горячие Бутерброды на Сковороде – Быстрый и Вкусный Завтрак за 5 минут

Если у Вас по утрам нет времени, а Вы хотите приготовить вкусный завтрак за 5 минут, то наши горячие бутерброды на сковороде как раз то, что нужно.

Эти горячие бутерброды готовятся очень просто, без всяких там заморочек. Все продукты смешал, закинул на сковороду и вкусный завтрак за 5 минут будет готов.

Бутерброды на сковороде — ингредиенты:

батон хлеба

двести граммов вареной колбасы

два плавленых сыра весом по двести грамм

одно яйцо

растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусный завтрак за 5 минут:

Колбасу нарезать мелким квадратиком и отправить в глубокую емкость.

В ту же емкость натереть через крупную терку плавленый сыр.

Туда же вбить яйцо и перемешать.

Батон нарезать ломтиками шириной в полтора сантиметра.

Каждый ломтик смазать сырно колбасной массой.

Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть и влить в нее растительное масло.

Аккуратно выложить бутерброды начинкой вниз и обжарить их до получения румяной корочки.

Затем аккуратненько достать их из сковороды и положить на тарелочку начинкой вверх.

Точно также поступить с остальными ломтиками батона.

Вот так, буквально за 5 минут мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи.

Впрочем, такие бутерброды очень хорошо подойдут и в качестве перекуса.

Положите горячие бутерброды на красивую тарелку и подайте к столу со свежо настоянным крепким чаем.

Ну что ж, зовите всех к столу и приятного Вам аппетита!