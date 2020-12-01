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Горячие Бутерброды на Сковороде – Быстрый и Вкусный Завтрак за 5 минут

Если у Вас по утрам нет времени, а Вы хотите приготовить вкусный завтрак за 5 минут, то наши горячие бутерброды на сковороде как раз то, что нужно.

Эти горячие бутерброды готовятся очень просто, без всяких там заморочек. Все продукты смешал, закинул на сковороду и вкусный завтрак за 5 минут будет готов.

Бутерброды на сковороде — ингредиенты:

  • батон хлеба
  • двести граммов вареной колбасы
  • два плавленых сыра весом по двести грамм

Бутерброды на сковороде

  • одно яйцо
  • растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусный завтрак за 5 минут:

  • Колбасу нарезать мелким квадратиком и отправить в глубокую емкость.
  • В ту же емкость натереть через крупную терку плавленый сыр.
  • Туда же вбить яйцо и перемешать.
  • Батон нарезать ломтиками шириной в полтора сантиметра.
  • Каждый ломтик смазать сырно колбасной массой.
  • Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть и влить в нее растительное масло.

Бутерброды на сковороде

  • Аккуратно выложить бутерброды начинкой вниз и обжарить их до получения румяной корочки.
  • Затем аккуратненько достать их из сковороды и положить на тарелочку начинкой вверх.
  • Точно также поступить с остальными ломтиками батона.

Вот так, буквально за 5 минут мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи.

Впрочем, такие бутерброды очень хорошо подойдут и в качестве перекуса.

Бутерброды на сковороде

Положите горячие бутерброды на красивую тарелку и подайте к столу со свежо настоянным крепким чаем.

Ну что ж, зовите всех к столу и приятного Вам аппетита!

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