Горячие Бутерброды на Сковороде – Быстрый и Вкусный Завтрак за 5 минут

Если у Вас по утрам нет времени, а Вы хотите приготовить вкусный завтрак за 5 минут, то наши горячие бутерброды на сковороде как раз то, что нужно.
Эти горячие бутерброды готовятся очень просто, без всяких там заморочек. Все продукты смешал, закинул на сковороду и вкусный завтрак за 5 минут будет готов.
Бутерброды на сковороде — ингредиенты:
- батон хлеба
- двести граммов вареной колбасы
- два плавленых сыра весом по двести грамм
- одно яйцо
- растительное масло – для жарки
Как приготовить вкусный завтрак за 5 минут:
- Колбасу нарезать мелким квадратиком и отправить в глубокую емкость.
- В ту же емкость натереть через крупную терку плавленый сыр.
- Туда же вбить яйцо и перемешать.
- Батон нарезать ломтиками шириной в полтора сантиметра.
- Каждый ломтик смазать сырно колбасной массой.
- Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть и влить в нее растительное масло.
- Аккуратно выложить бутерброды начинкой вниз и обжарить их до получения румяной корочки.
- Затем аккуратненько достать их из сковороды и положить на тарелочку начинкой вверх.
- Точно также поступить с остальными ломтиками батона.
Вот так, буквально за 5 минут мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи.
Впрочем, такие бутерброды очень хорошо подойдут и в качестве перекуса.
Положите горячие бутерброды на красивую тарелку и подайте к столу со свежо настоянным крепким чаем.
Ну что ж, зовите всех к столу и приятного Вам аппетита!
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