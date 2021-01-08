Быстрые котлеты: 15 минут и гора котлет на столе

Быстрые котлеты – запекаем в духовке! Получаются сочными, нежными. Секрет в том, что мы добавим в фарш капусточку!
Быстрые котлеты: ингредиенты
- 200 (двести) гр – лука
- 500 (пятьсот) гр – фарша
- 200 (двести) гр – капусты
- 1 (одна) ч. ложка – перца
- 1 (одна) шт – яиц
- 1 (одна) ст. ложка – соли
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
- 4 (четыре) ст. ложки – сметаны
- 2 (две) ст. ложки – воды
Быстрые котлеты: рецепт
- Капусту нужно мелко нарезать и залить кипятком не надолго
- Лук измельчить до состояния пюре при помощи блендера
- Фарш смешать с луком, туда же капусту. Только отожмите ее хорошенько от воды. Посолите, поперчите. Добавьте любимых специй. Затем добавьте яйцо и перемешайте хорошенько
- Сформируйте котлеты и выложите в форму, смазанную растительным маслом
- Приготовим соус. Смешаем сметану, томатную пасту, воду и зальем котлеты
- Отправим наши котлеты в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Быстрые котлеты готовы!
Подавать с картофельным пюре, макаронами, рисом. Да с чем захотите! На здоровье!
Свежие комментарии