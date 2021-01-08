Быстрые котлеты: 15 минут и гора котлет на столе

Быстрые котлеты – запекаем в духовке! Получаются сочными, нежными. Секрет в том, что мы добавим в фарш капусточку!

Быстрые котлеты: ингредиенты

200 (двести) гр – лука 500 (пятьсот) гр – фарша 200 (двести) гр – капусты 1 (одна) ч. ложка – перца 1 (одна) шт – яиц 1 (одна) ст. ложка – соли 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты 4 (четыре) ст. ложки – сметаны 2 (две) ст. ложки – воды

Быстрые котлеты: рецепт

Капусту нужно мелко нарезать и залить кипятком не надолго

Лук измельчить до состояния пюре при помощи блендера

Фарш смешать с луком, туда же капусту. Только отожмите ее хорошенько от воды. Посолите, поперчите. Добавьте любимых специй. Затем добавьте яйцо и перемешайте хорошенько

Сформируйте котлеты и выложите в форму, смазанную растительным маслом

Приготовим соус. Смешаем сметану, томатную пасту, воду и зальем котлеты

Отправим наши котлеты в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Быстрые котлеты готовы!

Подавать с картофельным пюре, макаронами, рисом. Да с чем захотите! На здоровье!