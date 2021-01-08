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Быстрые котлеты: 15 минут и гора котлет на столе

Быстрые котлеты – запекаем в духовке! Получаются сочными, нежными. Секрет в том, что мы добавим в фарш капусточку!

Быстрые котлеты: ингредиенты

Быстрые котлеты

  1. 200 (двести) гр – лука
  2. 500 (пятьсот) гр – фарша
  3. 200 (двести) гр – капусты
  4. 1 (одна) ч. ложка – перца
  5. 1 (одна) шт – яиц
  6. 1 (одна) ст. ложка – соли
  7. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
  8. 4 (четыре) ст. ложки – сметаны
  9. 2 (две) ст. ложки – воды

Быстрые котлеты: рецепт

Быстрые котлеты

  • Капусту нужно мелко нарезать и залить кипятком не надолго
  • Лук измельчить до состояния пюре при помощи блендера
  • Фарш смешать с луком, туда же капусту. Только отожмите ее хорошенько от воды. Посолите, поперчите. Добавьте любимых специй. Затем добавьте яйцо и перемешайте хорошенько
  • Сформируйте котлеты и выложите в форму, смазанную растительным маслом
  • Приготовим соус. Смешаем сметану, томатную пасту, воду и зальем котлеты
  • Отправим наши котлеты в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Быстрые котлеты готовы!

Быстрые котлеты

Подавать с картофельным пюре, макаронами, рисом. Да с чем захотите! На здоровье!

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