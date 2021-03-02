Закуски на стол: 9 вкуснейших закусок на праздничный и повседневный стол

Закуски на стол — неотъемлемая часть праздничного стола, и не только! Закуски, призывают не кушать, а отведать и не насытиться, пробудить аппетит, так сказать. Кроме того, закуска служит чем — то вкусненьким к традиционному бокалу или рюмке.

Закуски на стол: Луковые кольца в кляре.

Именно эта закуска, является одной из самых популярных и любимых.

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — яиц 2 (две) шт — лука 50 (пятьдесят) мл — воды 6 (шесть) ст. ложек — муки 1 (одна) ст. ложка — сметаны масло растительное для жарки паприка по вкусу соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук нарежьте кольцами и выложите в посуду

В другой посуде смешайте две столовые ложки муки и паприку

Кольца лука обваляйте в нашей панировке

Смешайте в другой посуде муку, сметану и желтки. Добавьте воду и соль

Туда же добавьте взбитые белки

Перемешайте кляр

Разогрейте растительное масло в сотейнике. И опустите колечки в кляр. Обжаривайте в растительном масле до появления золотистого цвета

Кольца лука выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишний жир. Луковые кольца подавать с горчицей, кетчупом или любым другим соусом! Простая закуска на стол готова! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками.

Отличный вариант закуски на праздничный стол! Приготовить ее невероятно просто и быстро! А гости и домочадцы будут очень рады!

Подготовим следующие ингредиенты:

3 (три) шт — яиц 100 (сто) гр — крабовых палочек 1 (одна) шт — тонкого лаваша 50 (пятьдесят) гр — сыра 1 (один) пучок — укропа 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра

Рецепт приготовления:

Яйца отварите

Крабовые палочки удалите из упаковки

Укроп хорошо промойте

Сыр натрите на мелкой терке

Лаваш разверните и хорошенько так промажьте плавленым сыром

После чего посыпьте измельченным укропом

Затем посыпьте тертыми яйцами

Крабовые палочки натрите, и посыпьте сверху яиц

Поверх яиц посыпьте тертый сыр

Сверните лаваш в рулет

Нарежьте на порционные ккусочки

Выложите простую закуску на стол на блюдо, украшенное лист — салатом. Невероятно вкусно, сытно, аппетитно! Будьте здоровы!

Ведьмино полено.

Оригинальная закуска на любое торжество! Выглядит очень аппетитно! Детям такое будет только в радость! Да и не только им!

Подготовим необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — куриного филе 300 (триста) гр — сыра 2 (две) ст. ложки — майонеза 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра 1 (один) пучок — укропа 3 (три) зубчика — чеснока 300 (триста) гр — маринованных опят

Рецепт приготовления:

Сыр натрите на средней терке

На противень застелите пергаментную бумагу и выложите на нее сыр. Отправьте в теплую духовку, чтобы он расплавился

Куриное филе отварите, остудите и мелко нашинкуйте, добавьте майонез, плавленый сыр и мелко нарубленный чеснок. На расплавленный сыр распределить начинку

Заверните рулет

Сверху немного намажьте майонез, и посыпьте измельченным укропом. А также украсьте маринованными грибами! Эта простая закуска обычно подходит для Хэллоуина. Меня часто друзья спрашивали, а вкусно ли будет из говядины. Я отвечаю так: из говядины вкусно, несмоненно. Но говяжье мясо, оно не такое уж и нежное, как куриное. Поэтому, я бы все же, рекомендовала с курочки готовить. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Сырные шарики с крабовыми палочками.

Вкусный и быстрый вариант для нежданных гостей! А также, отличная простая закуска на стол!

Подготовьте следующие ингредиенты:

50 (пятьдесят) гр — сыра 100 (сто) гр — крабовых палочек 3 (три) шт — яиц 1 (одна) шт — зубчика чеснока зелень по вкусу соль по вкусу 2 (две) ст. ложки — майонеза

Рецепт приготовления:

Яйца отварите и остудите до готовности

Сыр натрите на мелкой терке

Добавьте тертые палочки и измельченный чеснок

После этого добавьте майонез и тертые яйца

Посолите по вкусу

Тщательно перемешайте

Из полученной массы смешайте порционные кусочки и выложите на красивое блюдо, украшенное зеленью! Простая закуска на стол, а выглядит очень аппетитно и празднично! Для детских праздников тоже такая закуска будет приятным сюрпризом. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Закуски на стол: Тарталетки со шпротами.

Невероятно вкусная простая закуска на стол! Выглядит очень празднично! Аппетитно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Подготовим следующие ингредиенты:

6 (шесть) шт — тарталеток 2 (две) шт — яиц 1 (одна) ст. ложка — майонеза шпроты по вкусу 2 (две) шт — маринованных огурцов лист салат по вкусу укроп по вкусу

Рецепт приготовления:

У меня сразу готовые тарталетки. Выложите их на блюдо. Положите на тарталетки кусочки лист — салата

Яйцо отварите, остудите и очистите. Натрите и смешайте с майонезом. Перемешайте

Начинку разложите по тарталеткам. Сверху уложите шпроты. Добавьте кусочки маринованных огурцов. Также можно украсить веточкой укропа. Необычайно вкусные, аппетитные тарталетки готовы! Вообще, такого рода закуску, я называю палочкой — выручалочкой. Особенно, они хороши тем, что можно придумать абсолютно любую начинку. И это всегда красиво, аппетитно и нарядно! На здоровье!

Мясной рулет с грибами и сыром.

Волшебная закуска! Отличный вариант как для праздничного, так и для обычного стола! Простая закуска на стол! Фарш используете по своему желанию. Будь то говяжий, будь то куриный.

Подготовим необходимые ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — фарша 300 (триста) гр — шампиньонов 100 (сто) гр — сыра 2 (две) шт — лука 2 (две) ст. ложки — растительного масла 2 (две) ст. ложки — майонеза 1 (одна) шт — яиц 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Грибы промойте, нарежьте их мелко и обжарьте на растительном масле

Лук мелко нарежьте и тоже обжаривайте его на растительном масле вместе с грибами. Посолите

Лук и батон пропустите через мясорубку

Фарш, лук с батоном выложите в глубокую посуду. Добавьте яйцо. Соль и перец. Перемешайте до однородной массы

Выложите фольгу и ровным слоем распределите фарш

Поверхность смажьте горчицей, сверху выложите грибы с луком. Сверху посыпьте тертым сыром. Сверните рулет. Выложите его на противень. И сверху сделайте майонезную сетку. Еще раз посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Рулет как будет готов, посыпьте его сыром и еще на 10 минут в духовку. Остудите его, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу! Когда приближается какое — либо мероприятие, и вы не знаете, чем бы удивить гостей, вспомните про этот рулетик. Он очень сытный. Мясо с грибами всегда отличное сочетание! Сыр добавляет особую изюминку этой закуске! А если вы хотите добавить еще и овощей, то сюда отлично подойдут помидоры и сладкий болгарский перчик! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Сырные шарики.

Вкусные хрустящие сырные шарики, восхитительная закуска! Отличный вариант блюда как на детском празднике, так и на любом торжестве! Состав простой, ингредиенты все доступные. Приготовить тоже не составит особого труда. На здоровье!

Подготовим все необходимые ингредиенты:

3 (три) шт — яиц 200 (двести) гр — сыра 7 (семь) ст. ложек — муки растительное масло для жарки соль по вкусу

Рецепт приготовления простой закуски на стол:

Отделите белки от желтков. Желтки нам не понадобятся, их можно пустить на приготовление яичных блинчиков для салата

Добавьте 1 щепотку соли и взбейте белки в устойчивую пену миксером 5 минут

Добавьте 4 столовые ложки муки и хорошо перемешайте

Сыр следует натереть на мелкой терке

Добавить в посуду сыр к другим ингредиентам и перемешать

Тесто получится у вас липким, я бы даже сказаоа очень липким

Скатайте небольшие шарики. Делать это лучше влажными руками. Выкладывайте шарики на тарелку, посыпанную мукой. И каждый шарик нужно обвалять в муке. Не жалея муки

Обжаривайте шарики во фритюре. Не переворачивайте. Иначе они могут развалиться. Масла должно быть предостаточно во фритюре. Шарики, в буквальном смысле того слова, должны плавать в масле

Выложите готовые шарики на бумажное полотенце. Так стечет лишний жир

Выложите шарики на красивое блюдо, украшенное лист салатом или любимой зеленью

Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Хе из сельди.

Для ценителей маринованной рыбы и овощей предлагаю попробовать приготовить хе из сельди, нежные кусочки которого не оставят равнодушными любителей корейской кухни. И не только корейской…

Подготовим все необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — моркови 2 (две) шт — сельди 1 (одна) шт — лука 100 (сто) мл — уксуса 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса 1 (одна) ч. ложка — сахара соль по вкусу красный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Сельдь тщательно промойте, удалите внутренности, голову и плавники

Удалите кости, кожу, и разделайте на филе

Разрежьте филе на кусочки

В посуду налейте 9% уксус. Добавьте кусочки селедки и оставьте на полчаса

Лук нарежьте полукольцами

Морковь натрите на корейской терке

Овощи посолите и сахар добавьте

После чего добавьте соевый соус и красный молотый перец

Измельченный чеснок

Перемешайте всю массу и добавьте ее к рыбе

После чего добавьте растительное масло и перемешайте тщательно

Накройте закуску пленкой, и на пять часов отправьте в холодильник. Вот такая простая закуска на стол готова. Разлетится она у вас за считанные минуты. А гости и родные будут просить у вас рецепт, этой нежнейшей и пикантной рыбки! Готовьте с удовольствием и на здоровье! Отмечу еще, что по такому рецепту приготовления хе, вы можете брать не только сельдь. А любую другую рыбу, которая будет доступна в вашем регионе.

Малосольные огурцы в кастрюле.

Отличная закуска на праздничный стол! Эти хрустящие малосольные огурцы в кастрюле с ароматным чесноком и укропом, которыми так приятно закусить! Такие огурчики хороши в любое время года! В любое время суток! С любым блюдам! Можно просто, перекусить на ходу, они отлично освежают, пробуждают аппетит! В русской кухне — такие огурчики являются неотъемлемой частью! Готовьте по этому рецепту и вы будете в полном восторге!

Подготовьте следующие ингредиенты:

1 (один) кг — огурцов 1 (один) л — воды пучок укропа 6 (шесть) шт — листьев хрена 6 (шесть) шт — листьев смородины 6 (шесть) шт — листьев вишни 6 (шесть) зубчиков — чеснока 7 (семь) шт — перца горошком

Рецепт приготовления: