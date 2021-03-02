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Закуски на стол: 9 вкуснейших закусок на праздничный и повседневный стол

Закуски на стол — неотъемлемая часть праздничного стола, и не только! Закуски, призывают не кушать, а отведать и не насытиться, пробудить аппетит, так сказать. Кроме того, закуска служит чем — то вкусненьким к традиционному бокалу или рюмке.

Закуски на стол: Луковые кольца в кляре.

Именно эта закуска, является одной из самых популярных и любимых.

Закуски на стол

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 2 (две) шт — лука
  3. 50 (пятьдесят) мл — воды
  4. 6 (шесть) ст. ложек — муки
  5. 1 (одна) ст. ложка — сметаны
  6. масло растительное для жарки
  7. паприка по вкусу
  8. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте кольцами и выложите в посуду
  • В другой посуде смешайте две столовые ложки муки и паприку
  • Кольца лука обваляйте в нашей панировке
  • Смешайте в другой посуде муку, сметану и желтки. Добавьте воду и соль
  • Туда же добавьте взбитые белки
  • Перемешайте кляр
  • Разогрейте растительное масло в сотейнике. И опустите колечки в кляр. Обжаривайте в растительном масле до появления золотистого цвета
  • Кольца лука выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишний жир. Луковые кольца подавать с горчицей, кетчупом или любым другим соусом! Простая закуска на стол готова! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками.

Отличный вариант закуски на праздничный стол! Приготовить ее невероятно просто и быстро! А гости и домочадцы будут очень рады!

Закуски на стол

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 100 (сто) гр — крабовых палочек
  3. 1 (одна) шт — тонкого лаваша
  4. 50 (пятьдесят) гр — сыра
  5. 1 (один) пучок — укропа
  6. 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра

Рецепт приготовления:

  • Яйца отварите
  • Крабовые палочки удалите из упаковки
  • Укроп хорошо промойте
  • Сыр натрите на мелкой терке
  • Лаваш разверните и хорошенько так промажьте плавленым сыром
  • После чего посыпьте измельченным укропом
  • Затем посыпьте тертыми  яйцами
  • Крабовые палочки натрите, и посыпьте сверху яиц
  • Поверх яиц посыпьте тертый сыр
  • Сверните лаваш в рулет
  • Нарежьте на порционные ккусочки
  • Выложите простую закуску на стол на блюдо, украшенное лист — салатом. Невероятно вкусно, сытно, аппетитно! Будьте здоровы!

Ведьмино полено.

Оригинальная закуска на любое торжество! Выглядит очень аппетитно! Детям такое будет только в радость! Да и не только им!

Закуски на стол

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — куриного филе
  2. 300 (триста) гр — сыра
  3. 2 (две) ст. ложки — майонеза
  4. 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра
  5. 1 (один) пучок — укропа
  6. 3 (три) зубчика — чеснока
  7. 300 (триста) гр — маринованных опят

Рецепт приготовления:

  • Сыр натрите на средней терке
  • На противень застелите пергаментную бумагу и выложите на нее сыр. Отправьте в теплую духовку, чтобы он расплавился
  • Куриное филе отварите, остудите и мелко нашинкуйте, добавьте майонез, плавленый сыр и мелко нарубленный чеснок. На расплавленный сыр распределить начинку
  • Заверните рулет
  • Сверху немного намажьте майонез, и посыпьте измельченным укропом. А также украсьте маринованными грибами! Эта простая закуска обычно подходит для Хэллоуина. Меня часто друзья спрашивали, а вкусно ли будет из говядины. Я отвечаю так: из говядины вкусно, несмоненно. Но говяжье мясо, оно не такое уж и нежное, как куриное. Поэтому, я бы все же, рекомендовала с курочки готовить. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Сырные шарики с крабовыми палочками.

Вкусный и быстрый вариант для нежданных гостей! А также, отличная простая закуска на стол!

Закуска на стол

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 50 (пятьдесят) гр — сыра
  2. 100 (сто) гр — крабовых палочек
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. 1 (одна) шт — зубчика чеснока
  5. зелень по вкусу
  6. соль по вкусу
  7. 2 (две) ст. ложки — майонеза

Рецепт приготовления:

  • Яйца отварите и остудите до готовности
  • Сыр натрите на мелкой терке
  • Добавьте тертые палочки и измельченный чеснок
  • После этого добавьте майонез и тертые яйца
  • Посолите по вкусу
  • Тщательно перемешайте
  • Из полученной массы смешайте порционные кусочки и выложите на красивое блюдо, украшенное зеленью! Простая закуска на стол, а выглядит очень аппетитно и празднично! Для детских праздников тоже такая закуска будет приятным сюрпризом. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Закуски на стол: Тарталетки со шпротами.

Невероятно вкусная простая закуска на стол! Выглядит очень празднично! Аппетитно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Закуска на стол

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 6 (шесть) шт — тарталеток
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. 1 (одна) ст. ложка — майонеза
  4. шпроты по вкусу
  5. 2 (две) шт — маринованных огурцов
  6. лист салат по вкусу
  7. укроп по вкусу

Рецепт приготовления:

  • У меня сразу готовые тарталетки. Выложите их на блюдо. Положите на тарталетки кусочки лист — салата
  • Яйцо отварите, остудите и очистите. Натрите и смешайте с майонезом. Перемешайте
  • Начинку разложите по тарталеткам. Сверху уложите шпроты. Добавьте кусочки маринованных огурцов. Также можно украсить веточкой укропа. Необычайно вкусные, аппетитные тарталетки готовы! Вообще, такого рода закуску, я называю палочкой — выручалочкой. Особенно, они хороши тем, что можно придумать абсолютно любую начинку. И это всегда красиво, аппетитно и нарядно! На здоровье!

Мясной рулет с грибами и сыром.

Волшебная закуска! Отличный вариант как для праздничного, так и для обычного стола! Простая закуска на стол! Фарш используете по своему желанию. Будь то говяжий, будь то куриный.

Закуска на стол

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — фарша
  2. 300 (триста) гр — шампиньонов
  3. 100 (сто) гр — сыра
  4. 2 (две) шт — лука
  5. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  6. 2 (две) ст. ложки — майонеза
  7. 1 (одна) шт — яиц
  8. 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы
  9. соль по вкусу
  10. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Грибы промойте, нарежьте их мелко и обжарьте на растительном масле
  • Лук мелко нарежьте и тоже обжаривайте его на растительном масле вместе с грибами. Посолите
  • Лук и батон пропустите через мясорубку
  • Фарш, лук с батоном выложите в глубокую посуду. Добавьте яйцо. Соль и перец. Перемешайте до однородной массы
  • Выложите фольгу и ровным слоем распределите фарш
  • Поверхность смажьте горчицей, сверху выложите грибы с луком. Сверху посыпьте тертым сыром. Сверните рулет. Выложите его на противень. И сверху сделайте майонезную сетку. Еще раз посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Рулет как будет готов, посыпьте его сыром и еще на 10 минут в духовку. Остудите его, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу! Когда приближается какое — либо мероприятие, и вы не знаете, чем бы удивить гостей, вспомните про этот рулетик. Он очень сытный. Мясо с грибами всегда отличное сочетание! Сыр добавляет особую изюминку этой закуске! А если вы хотите добавить еще и овощей, то сюда отлично подойдут помидоры и сладкий болгарский перчик! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Сырные шарики.

Вкусные хрустящие сырные шарики, восхитительная закуска! Отличный вариант блюда как на детском празднике, так и на любом торжестве! Состав простой, ингредиенты все доступные. Приготовить тоже не составит особого труда. На здоровье!

Закуска на стол

Подготовим все необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 200 (двести) гр — сыра
  3. 7 (семь) ст. ложек — муки
  4. растительное масло для жарки
  5. соль по вкусу

Рецепт приготовления простой закуски на стол:

  • Отделите белки от желтков. Желтки нам не понадобятся, их можно пустить на приготовление яичных блинчиков для салата
  • Добавьте 1 щепотку соли и взбейте белки в устойчивую пену миксером 5 минут
  • Добавьте 4 столовые ложки муки и хорошо перемешайте
  • Сыр следует натереть на мелкой терке
  • Добавить в посуду сыр к другим ингредиентам и перемешать
  • Тесто получится у вас липким, я бы даже сказаоа очень липким
  • Скатайте небольшие шарики. Делать это лучше влажными руками. Выкладывайте шарики на тарелку, посыпанную мукой. И каждый шарик нужно обвалять в муке. Не жалея муки
  • Обжаривайте шарики во фритюре. Не переворачивайте. Иначе они могут развалиться. Масла должно быть предостаточно во фритюре. Шарики, в буквальном смысле того слова, должны плавать в масле
  • Выложите готовые шарики на бумажное полотенце. Так стечет лишний жир
  • Выложите шарики на красивое блюдо, украшенное лист салатом или любимой зеленью
  • Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Хе из сельди.

Для ценителей маринованной рыбы и овощей предлагаю попробовать приготовить хе из сельди, нежные кусочки которого не оставят равнодушными любителей корейской кухни. И не только корейской…

Закуска на стол

Подготовим все необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — моркови
  2. 2 (две) шт — сельди
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 100 (сто) мл — уксуса
  5. 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
  6. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  7. соль по вкусу
  8. красный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сельдь тщательно промойте, удалите внутренности, голову и плавники
  • Удалите кости, кожу, и разделайте на филе
  • Разрежьте филе на кусочки
  • В посуду налейте 9% уксус. Добавьте кусочки селедки и оставьте на полчаса
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Морковь натрите на корейской терке
  • Овощи посолите и сахар добавьте
  • После чего добавьте соевый соус и красный молотый перец
  • Измельченный чеснок
  • Перемешайте всю массу и добавьте ее к рыбе
  • После чего добавьте растительное масло и перемешайте тщательно
  • Накройте закуску пленкой, и на пять часов отправьте в холодильник. Вот такая простая закуска на стол готова. Разлетится она у вас за считанные минуты. А гости и родные будут просить у вас рецепт, этой нежнейшей и пикантной рыбки! Готовьте с удовольствием и на здоровье! Отмечу еще, что по такому рецепту приготовления хе, вы можете брать не только сельдь. А любую другую рыбу, которая будет доступна в вашем регионе.

Малосольные огурцы в кастрюле.

Отличная закуска на праздничный стол! Эти хрустящие малосольные огурцы в кастрюле с ароматным чесноком и укропом, которыми так приятно закусить! Такие огурчики хороши в любое время года! В любое время суток! С любым блюдам! Можно просто, перекусить на ходу, они отлично освежают, пробуждают аппетит! В русской кухне — такие огурчики являются неотъемлемой частью! Готовьте по этому рецепту и вы будете в полном восторге!

Закуска на стол

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — огурцов
  2. 1 (один) л — воды
  3. пучок укропа
  4. 6 (шесть) шт — листьев хрена
  5. 6 (шесть) шт — листьев смородины
  6. 6 (шесть) шт — листьев вишни
  7. 6 (шесть) зубчиков — чеснока
  8. 7 (семь) шт — перца горошком

Рецепт приготовления:

  • Огурцы хорошо следует промыть
  • Зелень тоже тщательно промыть
  • На дно кастрюли уложить листья смородины и вишни, половину листьев хрена нарвать руками
  • Хвостики огурцов срезать и уложить огурцы в кастрюлю
  • Чеснок нарежьте и уложите к огурцам
  • Душистый перец горошком добавьте в кастрюлю
  • Сверху уложите веточки укропа
  • Накройте эту неописуемую красоту листьями хрена
  • В холодной кипяченой воде разведите соль, из расчета на 1 литр воды 2 ст. ложки соли
  • Залейте рассол в кастрюлю до верха, так чтобы огурчики плавали, плотно уложенные огурцы не будут хрустящими. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 12 часов
  • Огурчики получаются невероятно хрустящими, так и хочется скорее отведать их! Хранить можно в холодильнике. Подавать в качестве закуски к любому блюду! Простая закуска на стол — не значит не вкусная! Как я убеждаюсь, что не все самое сложное — самое вкусное. Например, в данном рецепте, необходимо соблюдать все рекомендации, особенно количество воды и специй. Распорядок ингредиентов, что за чем добавлять, и соответственно получится у вас как надо. Данный рецепт под силу и начинающей хозяюшке. Готовьте для своих любимых, и будьте уверены, что все получится! Будьте здоровы!
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