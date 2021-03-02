Закуски на стол: 9 вкуснейших закусок на праздничный и повседневный стол

Закуски на стол — неотъемлемая часть праздничного стола, и не только! Закуски, призывают не кушать, а отведать и не насытиться, пробудить аппетит, так сказать. Кроме того, закуска служит чем — то вкусненьким к традиционному бокалу или рюмке.
Закуски на стол: Луковые кольца в кляре.
Именно эта закуска, является одной из самых популярных и любимых.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — яиц
- 2 (две) шт — лука
- 50 (пятьдесят) мл — воды
- 6 (шесть) ст. ложек — муки
- 1 (одна) ст. ложка — сметаны
- масло растительное для жарки
- паприка по вкусу
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте кольцами и выложите в посуду
- В другой посуде смешайте две столовые ложки муки и паприку
- Кольца лука обваляйте в нашей панировке
- Смешайте в другой посуде муку, сметану и желтки. Добавьте воду и соль
- Туда же добавьте взбитые белки
- Перемешайте кляр
- Разогрейте растительное масло в сотейнике. И опустите колечки в кляр. Обжаривайте в растительном масле до появления золотистого цвета
- Кольца лука выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишний жир. Луковые кольца подавать с горчицей, кетчупом или любым другим соусом! Простая закуска на стол готова! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками.
Отличный вариант закуски на праздничный стол! Приготовить ее невероятно просто и быстро! А гости и домочадцы будут очень рады!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 3 (три) шт — яиц
- 100 (сто) гр — крабовых палочек
- 1 (одна) шт — тонкого лаваша
- 50 (пятьдесят) гр — сыра
- 1 (один) пучок — укропа
- 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите
- Крабовые палочки удалите из упаковки
- Укроп хорошо промойте
- Сыр натрите на мелкой терке
- Лаваш разверните и хорошенько так промажьте плавленым сыром
- После чего посыпьте измельченным укропом
- Затем посыпьте тертыми яйцами
- Крабовые палочки натрите, и посыпьте сверху яиц
- Поверх яиц посыпьте тертый сыр
- Сверните лаваш в рулет
- Нарежьте на порционные ккусочки
- Выложите простую закуску на стол на блюдо, украшенное лист — салатом. Невероятно вкусно, сытно, аппетитно! Будьте здоровы!
Ведьмино полено.
Оригинальная закуска на любое торжество! Выглядит очень аппетитно! Детям такое будет только в радость! Да и не только им!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 200 (двести) гр — куриного филе
- 300 (триста) гр — сыра
- 2 (две) ст. ложки — майонеза
- 2 (две) ст. ложки — плавленого сыра
- 1 (один) пучок — укропа
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 300 (триста) гр — маринованных опят
Рецепт приготовления:
- Сыр натрите на средней терке
- На противень застелите пергаментную бумагу и выложите на нее сыр. Отправьте в теплую духовку, чтобы он расплавился
- Куриное филе отварите, остудите и мелко нашинкуйте, добавьте майонез, плавленый сыр и мелко нарубленный чеснок. На расплавленный сыр распределить начинку
- Заверните рулет
- Сверху немного намажьте майонез, и посыпьте измельченным укропом. А также украсьте маринованными грибами! Эта простая закуска обычно подходит для Хэллоуина. Меня часто друзья спрашивали, а вкусно ли будет из говядины. Я отвечаю так: из говядины вкусно, несмоненно. Но говяжье мясо, оно не такое уж и нежное, как куриное. Поэтому, я бы все же, рекомендовала с курочки готовить. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Сырные шарики с крабовыми палочками.
Вкусный и быстрый вариант для нежданных гостей! А также, отличная простая закуска на стол!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 50 (пятьдесят) гр — сыра
- 100 (сто) гр — крабовых палочек
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (одна) шт — зубчика чеснока
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — майонеза
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите и остудите до готовности
- Сыр натрите на мелкой терке
- Добавьте тертые палочки и измельченный чеснок
- После этого добавьте майонез и тертые яйца
- Посолите по вкусу
- Тщательно перемешайте
- Из полученной массы смешайте порционные кусочки и выложите на красивое блюдо, украшенное зеленью! Простая закуска на стол, а выглядит очень аппетитно и празднично! Для детских праздников тоже такая закуска будет приятным сюрпризом. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Закуски на стол: Тарталетки со шпротами.
Невероятно вкусная простая закуска на стол! Выглядит очень празднично! Аппетитно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 6 (шесть) шт — тарталеток
- 2 (две) шт — яиц
- 1 (одна) ст. ложка — майонеза
- шпроты по вкусу
- 2 (две) шт — маринованных огурцов
- лист салат по вкусу
- укроп по вкусу
Рецепт приготовления:
- У меня сразу готовые тарталетки. Выложите их на блюдо. Положите на тарталетки кусочки лист — салата
- Яйцо отварите, остудите и очистите. Натрите и смешайте с майонезом. Перемешайте
- Начинку разложите по тарталеткам. Сверху уложите шпроты. Добавьте кусочки маринованных огурцов. Также можно украсить веточкой укропа. Необычайно вкусные, аппетитные тарталетки готовы! Вообще, такого рода закуску, я называю палочкой — выручалочкой. Особенно, они хороши тем, что можно придумать абсолютно любую начинку. И это всегда красиво, аппетитно и нарядно! На здоровье!
Мясной рулет с грибами и сыром.
Волшебная закуска! Отличный вариант как для праздничного, так и для обычного стола! Простая закуска на стол! Фарш используете по своему желанию. Будь то говяжий, будь то куриный.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — фарша
- 300 (триста) гр — шампиньонов
- 100 (сто) гр — сыра
- 2 (две) шт — лука
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 2 (две) ст. ложки — майонеза
- 1 (одна) шт — яиц
- 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Грибы промойте, нарежьте их мелко и обжарьте на растительном масле
- Лук мелко нарежьте и тоже обжаривайте его на растительном масле вместе с грибами. Посолите
- Лук и батон пропустите через мясорубку
- Фарш, лук с батоном выложите в глубокую посуду. Добавьте яйцо. Соль и перец. Перемешайте до однородной массы
- Выложите фольгу и ровным слоем распределите фарш
- Поверхность смажьте горчицей, сверху выложите грибы с луком. Сверху посыпьте тертым сыром. Сверните рулет. Выложите его на противень. И сверху сделайте майонезную сетку. Еще раз посыпьте тертым сыром и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Рулет как будет готов, посыпьте его сыром и еще на 10 минут в духовку. Остудите его, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу! Когда приближается какое — либо мероприятие, и вы не знаете, чем бы удивить гостей, вспомните про этот рулетик. Он очень сытный. Мясо с грибами всегда отличное сочетание! Сыр добавляет особую изюминку этой закуске! А если вы хотите добавить еще и овощей, то сюда отлично подойдут помидоры и сладкий болгарский перчик! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Сырные шарики.
Вкусные хрустящие сырные шарики, восхитительная закуска! Отличный вариант блюда как на детском празднике, так и на любом торжестве! Состав простой, ингредиенты все доступные. Приготовить тоже не составит особого труда. На здоровье!
Подготовим все необходимые ингредиенты:
- 3 (три) шт — яиц
- 200 (двести) гр — сыра
- 7 (семь) ст. ложек — муки
- растительное масло для жарки
- соль по вкусу
Рецепт приготовления простой закуски на стол:
- Отделите белки от желтков. Желтки нам не понадобятся, их можно пустить на приготовление яичных блинчиков для салата
- Добавьте 1 щепотку соли и взбейте белки в устойчивую пену миксером 5 минут
- Добавьте 4 столовые ложки муки и хорошо перемешайте
- Сыр следует натереть на мелкой терке
- Добавить в посуду сыр к другим ингредиентам и перемешать
- Тесто получится у вас липким, я бы даже сказаоа очень липким
- Скатайте небольшие шарики. Делать это лучше влажными руками. Выкладывайте шарики на тарелку, посыпанную мукой. И каждый шарик нужно обвалять в муке. Не жалея муки
- Обжаривайте шарики во фритюре. Не переворачивайте. Иначе они могут развалиться. Масла должно быть предостаточно во фритюре. Шарики, в буквальном смысле того слова, должны плавать в масле
- Выложите готовые шарики на бумажное полотенце. Так стечет лишний жир
- Выложите шарики на красивое блюдо, украшенное лист салатом или любимой зеленью
- Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Хе из сельди.
Для ценителей маринованной рыбы и овощей предлагаю попробовать приготовить хе из сельди, нежные кусочки которого не оставят равнодушными любителей корейской кухни. И не только корейской…
Подготовим все необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — моркови
- 2 (две) шт — сельди
- 1 (одна) шт — лука
- 100 (сто) мл — уксуса
- 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- соль по вкусу
- красный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сельдь тщательно промойте, удалите внутренности, голову и плавники
- Удалите кости, кожу, и разделайте на филе
- Разрежьте филе на кусочки
- В посуду налейте 9% уксус. Добавьте кусочки селедки и оставьте на полчаса
- Лук нарежьте полукольцами
- Морковь натрите на корейской терке
- Овощи посолите и сахар добавьте
- После чего добавьте соевый соус и красный молотый перец
- Измельченный чеснок
- Перемешайте всю массу и добавьте ее к рыбе
- После чего добавьте растительное масло и перемешайте тщательно
- Накройте закуску пленкой, и на пять часов отправьте в холодильник. Вот такая простая закуска на стол готова. Разлетится она у вас за считанные минуты. А гости и родные будут просить у вас рецепт, этой нежнейшей и пикантной рыбки! Готовьте с удовольствием и на здоровье! Отмечу еще, что по такому рецепту приготовления хе, вы можете брать не только сельдь. А любую другую рыбу, которая будет доступна в вашем регионе.
Малосольные огурцы в кастрюле.
Отличная закуска на праздничный стол! Эти хрустящие малосольные огурцы в кастрюле с ароматным чесноком и укропом, которыми так приятно закусить! Такие огурчики хороши в любое время года! В любое время суток! С любым блюдам! Можно просто, перекусить на ходу, они отлично освежают, пробуждают аппетит! В русской кухне — такие огурчики являются неотъемлемой частью! Готовьте по этому рецепту и вы будете в полном восторге!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 1 (один) кг — огурцов
- 1 (один) л — воды
- пучок укропа
- 6 (шесть) шт — листьев хрена
- 6 (шесть) шт — листьев смородины
- 6 (шесть) шт — листьев вишни
- 6 (шесть) зубчиков — чеснока
- 7 (семь) шт — перца горошком
Рецепт приготовления:
- Огурцы хорошо следует промыть
- Зелень тоже тщательно промыть
- На дно кастрюли уложить листья смородины и вишни, половину листьев хрена нарвать руками
- Хвостики огурцов срезать и уложить огурцы в кастрюлю
- Чеснок нарежьте и уложите к огурцам
- Душистый перец горошком добавьте в кастрюлю
- Сверху уложите веточки укропа
- Накройте эту неописуемую красоту листьями хрена
- В холодной кипяченой воде разведите соль, из расчета на 1 литр воды 2 ст. ложки соли
- Залейте рассол в кастрюлю до верха, так чтобы огурчики плавали, плотно уложенные огурцы не будут хрустящими. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 12 часов
- Огурчики получаются невероятно хрустящими, так и хочется скорее отведать их! Хранить можно в холодильнике. Подавать в качестве закуски к любому блюду! Простая закуска на стол — не значит не вкусная! Как я убеждаюсь, что не все самое сложное — самое вкусное. Например, в данном рецепте, необходимо соблюдать все рекомендации, особенно количество воды и специй. Распорядок ингредиентов, что за чем добавлять, и соответственно получится у вас как надо. Данный рецепт под силу и начинающей хозяюшке. Готовьте для своих любимых, и будьте уверены, что все получится! Будьте здоровы!
Свежие комментарии