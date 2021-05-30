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Малиновый пирог. Восхитительный десерт с нежным вкусом

Малиновый пирог  — восхитительный десерт к чаю. Приготовьте пирог по этому замечательному рецепту и радуйте родных вкусной выпечкой.

Малиновый пирог: ингредиенты

Малиновый пирог

  1. Сахар — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Молоко 100 мл. (сто миллилитров 1,5% жирности) и 5 ст. л в тесто (пять столовых ложек)
  4. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  5. Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Творог обезжиренный — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  7. Малина свежая либо замороженная — 325 гр. (триста двадцать пять грамм)
  8. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  10. Сметана — 175 гр. (сто семьдесят пять грамм)
  11. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  12. Сахарная пудра — по вкусу
  13. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Обдайте лимон кипятком, вытрите насухо и цедру натрите на мелкой тёрке. Муку смешайте с разрыхлителем, 50 гр. сахара, лимонной цедрой и щепоткой соли.
  • В миску добавьте 5 ст. л молока, творог, растительное масло, всё смешайте миксером до образования мягкого теста. На стол, посыпанный мукой, выложите тесто и раскатайте в круг диаметром 28 см. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, присыпьте мукой. Тесто выложите в форму, формируя края высотой 2 см.
  • Смешайте малину с крахмалом и выложите в форму.
  • Сметану, сахар, молоко и яйца смешайте и вылейте поверх малины.
  • В духовке, разогретой до 180 градусов, выпекайте пирог 25-30 минут.
  • Готовый пирог выньте из духовки, остудите и сверху посыпьте сахарной пудрой.

Малиновый пирог — настоящий фруктовый шедевр.

Малиновый пирог. Восхитительный десерт с нежным вкусом 12

Пеките на здоровье!

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