Малиновый пирог. Восхитительный десерт с нежным вкусом

Малиновый пирог — восхитительный десерт к чаю. Приготовьте пирог по этому замечательному рецепту и радуйте родных вкусной выпечкой.
Малиновый пирог: ингредиенты
- Сахар — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко 100 мл. (сто миллилитров 1,5% жирности) и 5 ст. л в тесто (пять столовых ложек)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Творог обезжиренный — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Малина свежая либо замороженная — 325 гр. (триста двадцать пять грамм)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Сметана — 175 гр. (сто семьдесят пять грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахарная пудра — по вкусу
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Обдайте лимон кипятком, вытрите насухо и цедру натрите на мелкой тёрке. Муку смешайте с разрыхлителем, 50 гр. сахара, лимонной цедрой и щепоткой соли.
- В миску добавьте 5 ст. л молока, творог, растительное масло, всё смешайте миксером до образования мягкого теста. На стол, посыпанный мукой, выложите тесто и раскатайте в круг диаметром 28 см. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, присыпьте мукой. Тесто выложите в форму, формируя края высотой 2 см.
- Смешайте малину с крахмалом и выложите в форму.
- Сметану, сахар, молоко и яйца смешайте и вылейте поверх малины.
- В духовке, разогретой до 180 градусов, выпекайте пирог 25-30 минут.
- Готовый пирог выньте из духовки, остудите и сверху посыпьте сахарной пудрой.
Малиновый пирог — настоящий фруктовый шедевр.
Пеките на здоровье!
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