Салат Обжорка. Этого блюда всегда будет мало

Салат Обжорка украсит Ваш праздничный стол и всех удивит своим необычным вкусом.
Салат Обжорка: ингредиенты
- Огурцы солёные — 200 г. (двести грамм)
- Сырая говядина или свинина — 700 г. (семьсот грамм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Майонез — по вкусу
- Горошек консервированный — 300 г. (триста грамм)
- Чеснок — два зубчика
- Лук — 2-3 шт. средних ( две- три штуки)
- Масло растительное —
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте лук тонкими полукольцами и пожарить до золотистого цвета.
- Натрите морковь на крупной тёрке и добавьте к обжаренному луку. Потушите до мягкости несколько минут.
- Отварите мясо и нарежьте тонкой соломкой.
- Солёные огурцы нарежьте полосками.
- Все ингредиенты выложите в миску, перемешайте, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез. Посолите и поперчите.
- Если Вы хотите, чтобы салат получился не очень калорийным, можете его заправить сметаной с лимонным соком.
Салат Обжорка превзойдёт Ваши ожидания.
Приятного аппетита!
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