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Черносливовый торт: легко приготовить, да вкусно покушать.

Черносливовый торт! Если Вы новичок в кулинарном искусстве, или у Вас не так много времени, или же хотите попробовать что-то интересное и простое, нам по пути. Именно сегодня мы решили приготовить оригинальный тортик… с черносливом! Да ещё и без выпечки!

Не надо лишний раз включать духовку. Это является тем более важным преимуществом, если на кухне душно или жарко, или если в Вашем распоряжении духовки на данный момент нет. Даже если всё это неприменимо к Вашему случаю, черносливовый тортик очень полезен для здоровья, так как чернослив содержит полезные минералы, витамины и аскорбиновую кислоту.

Черносливовый торт: ингредиенты

  • Двести пятьдесят граммов мелкого сахарного песка
  • Сто грамм сливочного масла
  • Чёрный шоколад
  • Пятьдесят штучек мягких печенек
  • Сто пятьдесят граммов чернослива
  • Пятьсот граммов рассыпчатого творога
  • Двести пятьдесят миллилитров сметаны (33% жирности)

Черносливовый торт

Черносливовый торт: пошаговый приготовления

  • Помыть чернослив и выложить в глубокую посуду. Вскипятить воду и залить чернослив. Продержать чернослив минут пятнадцать в горячей воде, после чего разрезать на маленькие кусочки.
  • Какой же тортик без крема?! Взбить творог с сахаром (желательно в блендере). Добавить сметану и взбить, пока все комочки исчезнут.
  • Продолжая перемешивать добавить сливочное масло.
  • Взять маленький поднос и положить на него примерно дюжину печенек. Смазать этот пласт нетолстым слоем крема. Сверху разложить мелкие кусочки чернослива.

Черносливовый торт: легко приготовить, да вкусно покушать.

  • Продолжать по той же логике, пока тортик ни станет «четырёхэтажным».
  • Не забыть отложить немного крема для смазывания тортика сверху и по бокам.
  • Украсить шоколадной стружкой либо какао порошком.

Тортик можно легко изменить, заменяя всего один ингредиент — чернослив на яблочко, киви, сушенный персик или даже клубничку.

Черносливовый торт: готов

Наш тортик без выпечки отлично гармонирует с ярким настроением дружного чаепития.

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