Черносливовый торт: легко приготовить, да вкусно покушать.

Черносливовый торт! Если Вы новичок в кулинарном искусстве, или у Вас не так много времени, или же хотите попробовать что-то интересное и простое, нам по пути. Именно сегодня мы решили приготовить оригинальный тортик… с черносливом! Да ещё и без выпечки!

Не надо лишний раз включать духовку. Это является тем более важным преимуществом, если на кухне душно или жарко, или если в Вашем распоряжении духовки на данный момент нет. Даже если всё это неприменимо к Вашему случаю, черносливовый тортик очень полезен для здоровья, так как чернослив содержит полезные минералы, витамины и аскорбиновую кислоту.

Черносливовый торт: ингредиенты

Двести пятьдесят граммов мелкого сахарного песка

Сто грамм сливочного масла

Чёрный шоколад

Пятьдесят штучек мягких печенек

Сто пятьдесят граммов чернослива

Пятьсот граммов рассыпчатого творога

Двести пятьдесят миллилитров сметаны (33% жирности)

Черносливовый торт: пошаговый приготовления

Помыть чернослив и выложить в глубокую посуду. Вскипятить воду и залить чернослив. Продержать чернослив минут пятнадцать в горячей воде, после чего разрезать на маленькие кусочки.

Какой же тортик без крема?! Взбить творог с сахаром (желательно в блендере). Добавить сметану и взбить, пока все комочки исчезнут.

Продолжая перемешивать добавить сливочное масло.

Взять маленький поднос и положить на него примерно дюжину печенек. Смазать этот пласт нетолстым слоем крема. Сверху разложить мелкие кусочки чернослива.

Продолжать по той же логике, пока тортик ни станет «четырёхэтажным».

Не забыть отложить немного крема для смазывания тортика сверху и по бокам.

Украсить шоколадной стружкой либо какао порошком.

Тортик можно легко изменить, заменяя всего один ингредиент — чернослив на яблочко, киви, сушенный персик или даже клубничку.

Черносливовый торт: готов

Наш тортик без выпечки отлично гармонирует с ярким настроением дружного чаепития.