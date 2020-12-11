Черносливовый торт: легко приготовить, да вкусно покушать.

Черносливовый торт! Если Вы новичок в кулинарном искусстве, или у Вас не так много времени, или же хотите попробовать что-то интересное и простое, нам по пути. Именно сегодня мы решили приготовить оригинальный тортик… с черносливом! Да ещё и без выпечки!
Не надо лишний раз включать духовку. Это является тем более важным преимуществом, если на кухне душно или жарко, или если в Вашем распоряжении духовки на данный момент нет. Даже если всё это неприменимо к Вашему случаю, черносливовый тортик очень полезен для здоровья, так как чернослив содержит полезные минералы, витамины и аскорбиновую кислоту.
Черносливовый торт: ингредиенты
- Двести пятьдесят граммов мелкого сахарного песка
- Сто грамм сливочного масла
- Чёрный шоколад
- Пятьдесят штучек мягких печенек
- Сто пятьдесят граммов чернослива
- Пятьсот граммов рассыпчатого творога
- Двести пятьдесят миллилитров сметаны (33% жирности)
Черносливовый торт: пошаговый приготовления
- Помыть чернослив и выложить в глубокую посуду. Вскипятить воду и залить чернослив. Продержать чернослив минут пятнадцать в горячей воде, после чего разрезать на маленькие кусочки.
- Какой же тортик без крема?! Взбить творог с сахаром (желательно в блендере). Добавить сметану и взбить, пока все комочки исчезнут.
- Продолжая перемешивать добавить сливочное масло.
- Взять маленький поднос и положить на него примерно дюжину печенек. Смазать этот пласт нетолстым слоем крема. Сверху разложить мелкие кусочки чернослива.
- Продолжать по той же логике, пока тортик ни станет «четырёхэтажным».
- Не забыть отложить немного крема для смазывания тортика сверху и по бокам.
- Украсить шоколадной стружкой либо какао порошком.
Тортик можно легко изменить, заменяя всего один ингредиент — чернослив на яблочко, киви, сушенный персик или даже клубничку.
Черносливовый торт: готов
Наш тортик без выпечки отлично гармонирует с ярким настроением дружного чаепития.
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