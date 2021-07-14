Торт Соня. Лакомство родом из детства

Торт Соня — настоящая находка для тех домохозяек, у кого гости на пороге.
Торт Соня: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сметана – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Варёное сгущённое молоко – 1 б. (одна банка)
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Сода, гашенная уксусом – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте пол банки сгущённого молока, 100 грамм сметаны, воду.
- Перемешайте всё и выпекайте 3 коржа.
- Смажьте сметаной и 1 столовой ложкой сахара коржи.
- Взбейте оставшееся сгущённое молоко с маслом.
- Крем выложите на верхний корж и бока.
- По желанию украсьте шоколадом и орехами.
Торт Соня — нежный и красивый.
Приятного аппетита!
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