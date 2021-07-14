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Торт Соня. Лакомство родом из детства

Торт Соня — настоящая находка для тех домохозяек, у кого гости на пороге.

Торт Соня: ингредиенты

Торт Соня

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сметана – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  4. Варёное сгущённое молоко – 1 б. (одна банка)
  5. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  6. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  7. Сода, гашенная уксусом – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Взбейте яйца с сахаром, добавьте пол банки сгущённого молока, 100 грамм сметаны, воду.
  • Перемешайте всё и выпекайте 3 коржа.
  • Смажьте сметаной и 1 столовой ложкой сахара коржи.
  • Взбейте оставшееся сгущённое молоко с маслом.
  • Крем выложите на верхний корж и бока.
  • По желанию украсьте шоколадом и орехами.

Торт Соня — нежный и красивый.

Торт Соня. Лакомство родом из детства 2

Приятного аппетита!

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