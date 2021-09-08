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Сыр Маскарпоне из сметаны. В разы лучше магазинного

Сыр Маскарпоне из сметаны очень прост в приготовлении и невероятно вкусный, просто пальчики оближешь.

Сыр Маскарпоне из сметаны: ингредиенты

Сыр Маскарпоне из сметаны. В разы лучше магазинного 2

  1. Сметана  15-21 % — 400 гр. (четыреста грамм)

Способ приготовления:

  1. В марлю, сложенную в 4-6 слоёв выложите сметану, подвесьте кулёчек, чтобы стекла лишняя сыворотка.
  2. Оставьте стекать на несколько часов, а лучше на ночь.
  3. Смешайте с 2-3 ст. л сахарной пудры и даже не взбивая, получим прекрасный крем, который не растекается

Сыр Маскарпоне из сметаны — быстро и невероятно вкусно

Сыр Маскарпоне из сметаны

 

Приятного аппетита!

 

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