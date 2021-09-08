Сыр Маскарпоне из сметаны. В разы лучше магазинного

Сыр Маскарпоне из сметаны очень прост в приготовлении и невероятно вкусный, просто пальчики оближешь.
Сыр Маскарпоне из сметаны: ингредиенты
- Сметана 15-21 % — 400 гр. (четыреста грамм)
Способ приготовления:
- В марлю, сложенную в 4-6 слоёв выложите сметану, подвесьте кулёчек, чтобы стекла лишняя сыворотка.
- Оставьте стекать на несколько часов, а лучше на ночь.
- Смешайте с 2-3 ст. л сахарной пудры и даже не взбивая, получим прекрасный крем, который не растекается
Сыр Маскарпоне из сметаны — быстро и невероятно вкусно
Приятного аппетита!
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