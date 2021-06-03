Пирог с капустой на скорую руку! Что я добавляю в тесто для заливных пирогов , чтобы оно было не резиновое, а нежное и пушистое

Простое тесто на кефире получается просто прекрасным, мягким и нежным, отлично сочетается с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Подходит для пирожков и сдобы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир или ряженка, 200 г;
- сметана, 1 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль и сахар по 1 ч.л;
- сода, 1 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- мука, 5 – 6 ст.л;
- капуста тушена, 200 г;
- мясо отварное, 100 г;
- яйцо вареное, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- зелень.
Процесс приготовления
В кефир добавляем соль, сахар, сметану, яйцо, растительное масло и соду. Вымешиваем.
Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем густое, как для оладий тесто.
В тушеную капусту трем яйцо, мелко режем мясо и смешиваем начинку.
Добавляем мелко резаный лук и зелень.
Форму для выпечки, я брала диаметров 21 см, застилаем пергаментом и выливаем часть теста.
Сверху выкладываем начинку и заливаем остатком теста.
Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки.
Пирог получается мягким и пышным, подаем горячим или холодным.
Очень вкусно получается с начинкой из отварных яиц с зеленым луком и зеленью, плавленым или твердым сыром, с творогом, грибами.
Свежие комментарии