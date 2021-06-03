Пирог с капустой на скорую руку! Что я добавляю в тесто для заливных пирогов , чтобы оно было не резиновое, а нежное и пушистое

Простое тесто на кефире получается просто прекрасным, мягким и нежным, отлично сочетается с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Подходит для пирожков и сдобы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир или ряженка, 200 г;

сметана, 1 ст.л;

яйцо, 1 шт;

соль и сахар по 1 ч.л;

сода, 1 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

мука, 5 – 6 ст.л;

капуста тушена, 200 г;

мясо отварное, 100 г;

яйцо вареное, 1 шт;

лук, 1 шт;

зелень.

Процесс приготовления

В кефир добавляем соль, сахар, сметану, яйцо, растительное масло и соду. Вымешиваем.

Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем густое, как для оладий тесто.

В тушеную капусту трем яйцо, мелко режем мясо и смешиваем начинку.

Добавляем мелко резаный лук и зелень.

Форму для выпечки, я брала диаметров 21 см, застилаем пергаментом и выливаем часть теста.

Сверху выкладываем начинку и заливаем остатком теста.

Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки.

Пирог получается мягким и пышным, подаем горячим или холодным.