Эчпочмак: вкуснейшие пирожки с фаршем и картошкой по-татарски

Эчпочмак – блюдо татарской кухни! Это невероятные пирожки с картошкой и фаршем!
Эчпочмак: ингредиенты
- 200 (двести) гр – молока
- 600 (шестьсот) р – муки
- 9 (девять) гр – дрожжей
- 125 (сто двадцать пять) гр – маргарина
- Соль по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
Для начинки
- 600 (шестьсот) гр – мяса
- Соль по вкусу
- 5 (пять) шт – картофеля
- 2 (две) шт – лука
- 1 (одна) шт – яиц
- 160 (сто шестьдесят) гр – топленого масла
- 3 (три) ст. ложки – бульона
- Перец по вкусу
Эчпочмак: рецепт
- Дрожжи разведите в теплой воде. Добавьте сахар и перемешайте
- Оставьте до появления пенной шапочки
- Нарежьте маргарин и влейте молоко
- Добавьте опару. Потом муку и соль. Замесите тесто
- Оставьте тесто в теплом месте
- Теперь начинка. Нарежьте его мелко. Картофель тоже мелким кубиком. Лук также нарежьте
- Добавьте топленое сливочное масло
- Соль и перец
- Перемешайте фарш
- Разделите тесто на кусочки. Раскатайте в лепешку. Выложите начинку и сформируйте треугольник! Это обязательно!
- Смажьте эчпочмак взбитым яйцом
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Потом достаньте пирожки влейте в отверстия бульон и еще выпекайте минут 15
Эчпочмак готов!
Обязательно возьмите на заметку этот рецепт.Пирожки получаются очень сочными. Вкусными и ароматными.
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