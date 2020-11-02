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Эчпочмак: вкуснейшие пирожки с фаршем и картошкой по-татарски

Эчпочмак – блюдо татарской кухни! Это невероятные пирожки с картошкой и фаршем!

Эчпочмак: ингредиенты

Эчпочмак

  1. 200 (двести) гр – молока
  2. 600 (шестьсот) р – муки
  3. 9 (девять) гр – дрожжей
  4. 125 (сто двадцать пять) гр – маргарина
  5. Соль по вкусу
  6. 1 (одна) ст. ложка – сахара

Для начинки

  1. 600 (шестьсот) гр – мяса
  2. Соль по вкусу
  3. 5 (пять) шт – картофеля
  4. 2 (две) шт – лука
  5. 1 (одна) шт – яиц
  6. 160 (сто шестьдесят) гр – топленого масла
  7. 3 (три) ст. ложки – бульона
  8. Перец по вкусу

Эчпочмак: рецепт

Эчпочмак

  • Дрожжи разведите в теплой воде. Добавьте сахар и перемешайте
  • Оставьте до появления пенной шапочки
  • Нарежьте маргарин и влейте молоко
  • Добавьте опару. Потом муку и соль. Замесите тесто
  • Оставьте тесто в теплом месте
  • Теперь начинка. Нарежьте его мелко. Картофель тоже мелким кубиком. Лук также нарежьте
  • Добавьте топленое сливочное масло
  • Соль и перец
  • Перемешайте фарш
  • Разделите тесто на кусочки. Раскатайте в лепешку. Выложите начинку и сформируйте треугольник! Это обязательно!
  • Смажьте эчпочмак взбитым яйцом
  • Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Потом достаньте пирожки влейте в отверстия бульон и еще выпекайте минут 15

Эчпочмак готов!

Эчпочмак

Обязательно возьмите на заметку этот рецепт.

Пирожки получаются очень сочными. Вкусными и ароматными.

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