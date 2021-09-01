Заливная шарлотка. От этого пирога невозможно отказаться

Заливная шарлотка получается очень рассыпчатой и ароматной, вашим родным обязательно понравится.
Заливная шарлотка: ингредиенты
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванильная эссенция — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Сперва включите духовку разогреваться до 180 градусов и приступайте к приготовлению теста.
- В глубокой миске смешайте просеянную муку с солью, крахмалом и корицей.
- затем в другой ёмкости смешайте яйца с сахаром и взбейте около 5 минут, пока масса не станет светлее и не увеличится в объёме.
- Затем постепенно к яйцам начинайте добавлять мучную смесь и ванильную эссенцию, продолжая взбивать всё миксером до тех пор, пока масса не станет полностью однородной.
- Яблоко помойте, очистите от семян и нарежьте тонкими пластинами.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и немного присыпьте мукой.
- Половину теста вылейте в форму, сверху выложите яблоки, после чего залейте оставшимся тестом и поставьте выпекаться в течение 40 минут.
Заливная шарлотка наполнит ваш дом приятным ароматом.
Приятного аппетита!
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