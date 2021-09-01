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Заливная шарлотка. От этого пирога невозможно отказаться

Заливная шарлотка получается очень рассыпчатой и ароматной, вашим родным обязательно понравится.

Заливная шарлотка: ингредиенты

Заливная шарлотка

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Ванильная эссенция — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
  9. Щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Сперва включите духовку разогреваться до 180 градусов и приступайте к приготовлению теста.
  • В глубокой миске смешайте просеянную муку с солью, крахмалом и корицей.
  • затем в другой ёмкости смешайте яйца с сахаром и взбейте около 5 минут, пока масса не станет светлее и не увеличится в объёме.
  • Затем постепенно к яйцам начинайте добавлять мучную смесь и ванильную эссенцию, продолжая взбивать всё миксером до тех пор, пока масса не станет полностью однородной.
  • Яблоко помойте, очистите от семян и нарежьте тонкими пластинами.
  • Форму для выпекания смажьте растительным маслом и немного присыпьте мукой.
  • Половину теста вылейте в форму, сверху выложите яблоки, после чего залейте оставшимся тестом и поставьте выпекаться в течение 40 минут.

Заливная шарлотка наполнит ваш дом приятным ароматом.

Заливная шарлотка. От этого пирога невозможно отказаться 2

Приятного аппетита!

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