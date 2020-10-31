Настолько хорошо, что на столе ничего не осталось. Рецепт пикантных пончиков

Хочу поделиться с вами рецептом оригинальных пончиков, которые вы можете делать с самой разной начинкой – как у меня с китайской вермишелью и тунцом или сделайте свои начинки, как сладкие, так и соленые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- дрожжи сухие, 10 г;
- соль, сахар по вкусу;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 20 мл;
- молоко теплое, 200 мл;
- лук, 1 шт;
- перец сладкий, половинка;
- тунец, 100 г;
- кукуруза, 100 г;
- соль, перец, петрушка;
- сыр Эдам, 100 г;
- вермишель китайская, 150 г;
- майонез.
Процесс приготовления
Просеиваем муку и смешиваем с сухими дрожжами и потом вливаем теплое молоко, растительное масло и немного солим.
Добавляем еще яйцо и вымешиваем тесто.
Совет: если тесто получается очень густым, добавляем немного молока.
Укладываем тесто в емкость, накрываем пленкой и ставим в теплое место.
Лук режем мелким кубиком.
Сладкий перец режем маленькими кубиками.
Обжариваем на растительном масле лук и сладкий перец, по вкусу солим их, накрываем крышкой и тушим до готовности.
Отвариваем вермишель и откидываем на сито стекать и остывать.
Перчим вермишель, смешиваем с овощами и баночкой консервированного тунца, кукурузой, рубленой зеленью. Получается пикантная и вкусная начинка.
Тесто обминаем на столе, присыпанном мукой и делим его на 2 части, каждую скатываем в колобок.
Раскатываем в лепешку и делим ее на 6 частей – треугольники. Также поступаем и со второй частью теста.
Выкладываем в большое количество разогретого масла и обжариваем с двух сторон.
Остужаем пончики и разрезаем с одной стороны, вкладываем начинку и подаем к столу.
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