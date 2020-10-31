Настолько хорошо, что на столе ничего не осталось. Рецепт пикантных пончиков

Хочу поделиться с вами рецептом оригинальных пончиков, которые вы можете делать с самой разной начинкой – как у меня с китайской вермишелью и тунцом или сделайте свои начинки, как сладкие, так и соленые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 300 г;

дрожжи сухие, 10 г;

соль, сахар по вкусу;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 20 мл;

молоко теплое, 200 мл;

лук, 1 шт;

перец сладкий, половинка;

тунец, 100 г;

кукуруза, 100 г;

соль, перец, петрушка;

сыр Эдам, 100 г;

вермишель китайская, 150 г;

майонез.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и смешиваем с сухими дрожжами и потом вливаем теплое молоко, растительное масло и немного солим.

Добавляем еще яйцо и вымешиваем тесто.

Совет: если тесто получается очень густым, добавляем немного молока.

Укладываем тесто в емкость, накрываем пленкой и ставим в теплое место.

Лук режем мелким кубиком.

Сладкий перец режем маленькими кубиками.

Обжариваем на растительном масле лук и сладкий перец, по вкусу солим их, накрываем крышкой и тушим до готовности.

Отвариваем вермишель и откидываем на сито стекать и остывать.

Перчим вермишель, смешиваем с овощами и баночкой консервированного тунца, кукурузой, рубленой зеленью. Получается пикантная и вкусная начинка.

Тесто обминаем на столе, присыпанном мукой и делим его на 2 части, каждую скатываем в колобок.

Раскатываем в лепешку и делим ее на 6 частей – треугольники. Также поступаем и со второй частью теста.

Выкладываем в большое количество разогретого масла и обжариваем с двух сторон.

Остужаем пончики и разрезаем с одной стороны, вкладываем начинку и подаем к столу.