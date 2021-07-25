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Быстрый салат Спасательный. Палочка-выручалочка для любой хозяйки

Быстрый салат Спасательный выручит Вас, когда гости на пороге, а времени совсем не осталось.

Быстрый салат Спасательный: ингредиенты

Быстрый салат Спасательный

 

  1. Кукуруза — 1 б. (одна банка)
  2. Колбаса или подкопчённое мясо — 310 гр. (триста десять грамм)
  3. Салат Айсберг или пекинская капуста — 1 шт. (одна штука)
  4. Твёрдый сыр — 110 гр. (сто десять грамм)
  5. Майонез — опционно
  6. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Мясо либо колбасу нарежьте кубиками небольшого размера или полосками.
  • Аналогичным образом нарежьте сыр.
  • Салат или капусту разорвите руками на маленькие кусочки.
  • Теперь добавьте консервированную кукурузу.
  • Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом и выложите в салатник. В конце добавьте зелень.

Быстрый салат Спасательный — оригинальный и вкусный.

Быстрый салат Спасательный. Палочка-выручалочка для любой хозяйки 4

Приятного аппетита!

 

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