Быстрый салат Спасательный. Палочка-выручалочка для любой хозяйки

Быстрый салат Спасательный выручит Вас, когда гости на пороге, а времени совсем не осталось.
Быстрый салат Спасательный: ингредиенты
- Кукуруза — 1 б. (одна банка)
- Колбаса или подкопчённое мясо — 310 гр. (триста десять грамм)
- Салат Айсберг или пекинская капуста — 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр — 110 гр. (сто десять грамм)
- Майонез — опционно
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо либо колбасу нарежьте кубиками небольшого размера или полосками.
- Аналогичным образом нарежьте сыр.
- Салат или капусту разорвите руками на маленькие кусочки.
- Теперь добавьте консервированную кукурузу.
- Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом и выложите в салатник. В конце добавьте зелень.
Быстрый салат Спасательный — оригинальный и вкусный.
Приятного аппетита!
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