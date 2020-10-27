Скатерть-Самобранка

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Домашние сосиски в тесте: любимые с детства сосиски в тесте за считанные минуты

Домашние сосиски в тесте – корн доги. Любимое лакомство! Это сосиски в тесте, на деревянной шпажке! Готовятся они за считанные минуты!

Домашние сосиски в тесте: ингредиенты

Домашние сосиски в тесте

  1. 350 (триста пятьдесят) гр – сосисок «малюток»
  2. 1 (одна) шт – яиц
  3. 100 (сто) гр – кукурузной муки
  4. 100 (сто) гр – пшеничной муки для теста и подготовки сосисок
  5. 1/3 ч. ложки – соли
  6. ½ ч. ложки – сахара
  7. ½ ч. ложки – разрыхлителя
  8. Растительное рафинированное масло для фритюра

Домашние сосиски в тесте: рецепт

Домашние сосиски в тесте

  • Займемся тестом. В одной посуде смешайте сухие ингредиенты. Добавьте к ним яйцо и молоко. Замесите тесто. Оно должно быть вязким и густым
  • Сосиски обваляйте в муке
  • Масло поставьте для фритюра
  • Сосиски нанизывайте на шпажки. Обмакните их в тесте
  • Обжаривайте до золотистой корочки

Домашние сосиски в тесте готовы!

Домашние сосиски в тесте

Дети точно оценят такие сосиски! Да и взрослым такое лакомство придется по душе. Выглядят они очень аппетитно! На вкус незабываемые! Обязательно приготовьте сосиски в тесте именно по данному рецепту! На здоровье!

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