Домашние сосиски в тесте: любимые с детства сосиски в тесте за считанные минуты

Домашние сосиски в тесте – корн доги. Любимое лакомство! Это сосиски в тесте, на деревянной шпажке! Готовятся они за считанные минуты!

Домашние сосиски в тесте: ингредиенты

350 (триста пятьдесят) гр – сосисок «малюток» 1 (одна) шт – яиц 100 (сто) гр – кукурузной муки 100 (сто) гр – пшеничной муки для теста и подготовки сосисок 1/3 ч. ложки – соли ½ ч. ложки – сахара ½ ч. ложки – разрыхлителя Растительное рафинированное масло для фритюра

Домашние сосиски в тесте: рецепт

Займемся тестом. В одной посуде смешайте сухие ингредиенты. Добавьте к ним яйцо и молоко. Замесите тесто. Оно должно быть вязким и густым

Сосиски обваляйте в муке

Масло поставьте для фритюра

Сосиски нанизывайте на шпажки. Обмакните их в тесте

Обжаривайте до золотистой корочки

Домашние сосиски в тесте готовы!

Дети точно оценят такие сосиски! Да и взрослым такое лакомство придется по душе. Выглядят они очень аппетитно! На вкус незабываемые! Обязательно приготовьте сосиски в тесте именно по данному рецепту! На здоровье!