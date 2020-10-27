Домашние сосиски в тесте: любимые с детства сосиски в тесте за считанные минуты

Домашние сосиски в тесте – корн доги. Любимое лакомство! Это сосиски в тесте, на деревянной шпажке! Готовятся они за считанные минуты!
Домашние сосиски в тесте: ингредиенты
- 350 (триста пятьдесят) гр – сосисок «малюток»
- 1 (одна) шт – яиц
- 100 (сто) гр – кукурузной муки
- 100 (сто) гр – пшеничной муки для теста и подготовки сосисок
- 1/3 ч. ложки – соли
- ½ ч. ложки – сахара
- ½ ч. ложки – разрыхлителя
- Растительное рафинированное масло для фритюра
Домашние сосиски в тесте: рецепт
- Займемся тестом. В одной посуде смешайте сухие ингредиенты. Добавьте к ним яйцо и молоко. Замесите тесто. Оно должно быть вязким и густым
- Сосиски обваляйте в муке
- Масло поставьте для фритюра
- Сосиски нанизывайте на шпажки. Обмакните их в тесте
- Обжаривайте до золотистой корочки
Домашние сосиски в тесте готовы!
Дети точно оценят такие сосиски! Да и взрослым такое лакомство придется по душе. Выглядят они очень аппетитно! На вкус незабываемые! Обязательно приготовьте сосиски в тесте именно по данному рецепту! На здоровье!
Свежие комментарии