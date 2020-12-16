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Сом запеченный в духовке: оригинальная горячая закуска для семейного обеда

Сом запеченный в духовке – оригинальное блюдо. Рыба получается очень нежной, сочной, ароматной.

Сом запеченный в духовке: ингредиенты

Сом запеченный в духовке

  1. 2 (две) шт – картофеля
  2. 500 (пятьсот) гр – сома
  3. 300 (триста) гр – твердого сыра
  4. 2 (две) шт – лука
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу
  6. 300 (триста) гр – майонеза

Сом запеченный в духовке: рецепт

Сом запеченный в духовке

  • Картофель нарежьте кружочками средней толщины, и выложите на форму для запекания
  • Филе сома нарежьте ломтиками и уложите на картофель. Посолите и поперчите по вкусу
  • Лук нарежьте кольцами и выложите на сома. Смажьте обильно майонезом
  • Сверху посыпьте тертым сыром
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Сом запеченный в духовке готов!

Сом запеченный в духовке

Как убедились, блюдо готовится быстро и легко. Под силу даже начинающей хозяйке! Отличный вариант для очень вкусного ужина на скорую руку. И невероятно полезного! Ведь рыба – это источник множества аминокислот, витаминов. На здоровье.

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