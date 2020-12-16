Сом запеченный в духовке: оригинальная горячая закуска для семейного обеда

Сом запеченный в духовке – оригинальное блюдо. Рыба получается очень нежной, сочной, ароматной.

Сом запеченный в духовке: ингредиенты

2 (две) шт – картофеля 500 (пятьсот) гр – сома 300 (триста) гр – твердого сыра 2 (две) шт – лука Соль и черный молотый перец по вкусу 300 (триста) гр – майонеза

Сом запеченный в духовке: рецепт

Картофель нарежьте кружочками средней толщины, и выложите на форму для запекания

Филе сома нарежьте ломтиками и уложите на картофель. Посолите и поперчите по вкусу

Лук нарежьте кольцами и выложите на сома. Смажьте обильно майонезом

Сверху посыпьте тертым сыром

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Сом запеченный в духовке готов!

Как убедились, блюдо готовится быстро и легко. Под силу даже начинающей хозяйке! Отличный вариант для очень вкусного ужина на скорую руку. И невероятно полезного! Ведь рыба – это источник множества аминокислот, витаминов. На здоровье.