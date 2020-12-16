Сом запеченный в духовке: оригинальная горячая закуска для семейного обеда

Сом запеченный в духовке – оригинальное блюдо. Рыба получается очень нежной, сочной, ароматной.
Сом запеченный в духовке: ингредиенты
- 2 (две) шт – картофеля
- 500 (пятьсот) гр – сома
- 300 (триста) гр – твердого сыра
- 2 (две) шт – лука
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 300 (триста) гр – майонеза
Сом запеченный в духовке: рецепт
- Картофель нарежьте кружочками средней толщины, и выложите на форму для запекания
- Филе сома нарежьте ломтиками и уложите на картофель. Посолите и поперчите по вкусу
- Лук нарежьте кольцами и выложите на сома. Смажьте обильно майонезом
- Сверху посыпьте тертым сыром
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
Сом запеченный в духовке готов!
Как убедились, блюдо готовится быстро и легко. Под силу даже начинающей хозяйке! Отличный вариант для очень вкусного ужина на скорую руку. И невероятно полезного! Ведь рыба – это источник множества аминокислот, витаминов. На здоровье.
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