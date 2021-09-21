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Вкусные домашние сладости за 10 минут. Смешайте все и готово: очень вкусно

Домашние конфетки – это всегда намного вкуснее и натуральнее, чем купленные в магазине. Такие сладости я всегда делаю детям и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • растворимый кофе, 1.5 ч.л;
  • маскарпоне, 250 г;
  • вода горячая, 30 мл;
  • пудра сахарная, 50 г;
  • ванилин по вкусу;
  • печенье савоярди, 140 г;
  • какао.

Процесс приготовления

Растворимый кофе заливаем горячей водой и остужаем.

Мягкий сыр смешиваем с сахарной пудрой, вливаем остывший кофе и по желанию, добавляем ванилин.

Вкусные домашние сладости за 10 минут. Смешайте все и готово: очень вкусно

Печенье измельчаем в крошку при помощи блендера и высыпаем в мягкую массу, вымешиваем до однородности.

Вкусные домашние сладости за 10 минут. Смешайте все и готово: очень вкусно

Берем по чайной ложке получившейся массы, скатываем шарики и обваливаем их в какао.

Чтобы сделать конфеты с начинкой, из массы делаем лепешку, внутрь выдавливаем немного шоколадной пасты по вкусу и скатываем шарик. Его также обваливаем в какао.

Вкусные домашние сладости за 10 минут. Смешайте все и готово: очень вкусно

Отправляем готовые конфеты в холодильник на пару часов для застывания.

Конфеты получаются очень нежными, просто тающими во рту.

Вкусные домашние сладости за 10 минут. Смешайте все и готово: очень вкусно

Можно делать ореховую начинку или из кусочков сухофруктов, плотного ягодного или цитрусового мармелада.

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