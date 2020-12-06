Скатерть-Самобранка

5 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...
  • Ирина Новичихина
    Ничоси! :-( "25 ст – крахмала картофельного"!!! Это что, 25 стаканов что ли!?! Или 25 столовых ложек? Так тоже дофиг...Торт Стёпка-растр...
  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...

Отбивная с грибами и сыром: нежное мясо и румяная сырная корочка

Отбивная с грибами и сыром. Отбивная свинины получается невероятно нежной и сочной. Отличный вариант для праздничного стола.

Отбивная с грибами и сыром: ингредиенты

Отбивная с грибами и сыром

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 300 (триста) гр – свинины
  3. 100 (сто) гр – твердого сыра
  4. 100 (сто) гр – грибов
  5. 100 (сто) гр – сметаны
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу
  7. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Отбивная с грибами и сыром: рецепт

Отбивная с грибами и сыром

  • Свинину промойте и нарежьте на два порционных куска и отбейте их кухонным молоточком. Обжарьте отбивные на сковороде с растительным маслом
  • Выложите затем в посуду. Так мясо сохранит свою сочность
  • Форму для запекания смажьте растительным маслом и положите в не отбивные
  • Лук мелко нарежьте и выложите на мясо
  • Грибы нарежьте пластинами и выложите поверх лука. Намажьте сверху сметаной
  • Натертый сыр положите поверх сметаны и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
  • Подавать отбивные сразу!

Отбивная с грибами и сыром готова: Видео

Сверху хрустящая корочка, а внутри нежнейшее мясо. На здоровье!

Отбивная с грибами и сыром

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх