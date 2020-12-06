Отбивная с грибами и сыром: нежное мясо и румяная сырная корочка

Отбивная с грибами и сыром. Отбивная свинины получается невероятно нежной и сочной. Отличный вариант для праздничного стола.
Отбивная с грибами и сыром: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 300 (триста) гр – свинины
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 100 (сто) гр – грибов
- 100 (сто) гр – сметаны
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
Отбивная с грибами и сыром: рецепт
- Свинину промойте и нарежьте на два порционных куска и отбейте их кухонным молоточком. Обжарьте отбивные на сковороде с растительным маслом
- Выложите затем в посуду. Так мясо сохранит свою сочность
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и положите в не отбивные
- Лук мелко нарежьте и выложите на мясо
- Грибы нарежьте пластинами и выложите поверх лука. Намажьте сверху сметаной
- Натертый сыр положите поверх сметаны и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
- Подавать отбивные сразу!
Отбивная с грибами и сыром готова: Видео
Сверху хрустящая корочка, а внутри нежнейшее мясо. На здоровье!
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