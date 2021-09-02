Грудка по-французски. Оригинальный рецепт с куриным мясом в духовке

Грудка по-французски получается сочной, ароматной и не слишком калорийной. Такое блюдо можно смело подавать детям, или тем, кто следит за фигурой.

Грудка по-французски: ингредиенты

Куриное филе — 4 шт. (четыре штуки) Томаты — 4 шт. (четыре штуки) Яйца — 5 шт. (пять штук) Сыр не слишком твёрдый — 300 гр. (триста грамм) Сметана — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Лук — 2 шт. (две штуки) Чеснок — 4 з. (четыре зубчика) Куркума, чёрный перец, копчёная паприка — по 1/2 ч. л (половина чайной ложки) Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка) Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Яйца отварите, остудите и натрите.

Лук и чеснок измельчите, томаты нарежьте кубиками.

Сыр натрите на тёрке, зелень мелко нарубите, соедините всё в ёмкости и введите сметану.

Поперчите, посолите, введите все приправы.

Грудки разрежьте вдоль надвое, отбейте, посолите, приправьте перцем и приправами.

Форму смажьте, выложите грудки, сверху выложите сырную смесь с луком и томатами.

Запекайте 20 минут при температуре 200 градусов и подавайте в горячен виде.

Грудка по-французски — оригинальная, вкусная и полезная.

Приятного аппетита!