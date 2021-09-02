Грудка по-французски. Оригинальный рецепт с куриным мясом в духовке

Грудка по-французски получается сочной, ароматной и не слишком калорийной. Такое блюдо можно смело подавать детям, или тем, кто следит за фигурой.
Грудка по-французски: ингредиенты
- Куриное филе — 4 шт. (четыре штуки)
- Томаты — 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сыр не слишком твёрдый — 300 гр. (триста грамм)
- Сметана — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Куркума, чёрный перец, копчёная паприка — по 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Зелень — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Яйца отварите, остудите и натрите.
- Лук и чеснок измельчите, томаты нарежьте кубиками.
- Сыр натрите на тёрке, зелень мелко нарубите, соедините всё в ёмкости и введите сметану.
- Поперчите, посолите, введите все приправы.
- Грудки разрежьте вдоль надвое, отбейте, посолите, приправьте перцем и приправами.
- Форму смажьте, выложите грудки, сверху выложите сырную смесь с луком и томатами.
- Запекайте 20 минут при температуре 200 градусов и подавайте в горячен виде.
Грудка по-французски — оригинальная, вкусная и полезная.
Приятного аппетита!
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