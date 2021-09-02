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Грудка по-французски. Оригинальный рецепт с куриным мясом в духовке

Грудка по-французски получается сочной, ароматной и не слишком калорийной. Такое блюдо можно смело подавать детям, или тем, кто следит за фигурой.

Грудка по-французски: ингредиенты

Грудка по-французски

  1. Куриное филе — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Томаты — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  4. Сыр не слишком твёрдый — 300 гр. (триста грамм)
  5. Сметана — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Лук — 2 шт. (две штуки)
  7. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  8. Куркума, чёрный перец, копчёная паприка — по 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Яйца отварите, остудите и натрите.
  • Лук и чеснок измельчите, томаты нарежьте кубиками.
  • Сыр натрите на тёрке, зелень мелко нарубите, соедините всё в ёмкости и введите сметану.
  • Поперчите, посолите, введите все приправы.
  • Грудки разрежьте вдоль надвое, отбейте, посолите, приправьте перцем и приправами.
  • Форму смажьте, выложите грудки, сверху выложите сырную смесь с луком и томатами.
  • Запекайте 20 минут при температуре 200 градусов и подавайте в горячен виде.

Грудка по-французски — оригинальная, вкусная и полезная.

Грудка по-французски. Оригинальный рецепт с куриным мясом в духовке 4

Приятного аппетита!

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