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Капуста по-израильски. Вкусная закуска, которая готовится на сковороде

Капуста по-израильски получается очень вкусной и оригинальной. Это самая идеальная летняя закуска.

Капуста по-израильски: ингредиенты

Капуста по-израильски

  1. Капуста цветная — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Вода — 1,5 л. (полтора литра)
  3. Масло оливковое — по вкусу
  4. Соль, перец — по вкусу.
  5. Чёрный молотый перец — по вкусу
  6. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  7. Петрушка — по вкусу.
  8. Уксус — 100 мл. (сто миллилитров)

Способ приготовления:

  • Промойте капусту и разберите на соцветия, слишком крупные разрежьте ножом.
  • Капусту отварите 8 минут, затем опустите в холодную воду.
  • Затем капусту промокните бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде с разогретым маслом до румянца.
  • Соцветия перемешайте с солью, раздавленным чесноком, перцем и зеленью и поставьте в холодильник.

Капуста по-израильски — вкусно и оригинально.

Капуста по-израильски. Вкусная закуска, которая готовится на сковороде 2

Приятного аппетита!

 

 

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