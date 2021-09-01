Капуста по-израильски. Вкусная закуска, которая готовится на сковороде

Капуста по-израильски получается очень вкусной и оригинальной. Это самая идеальная летняя закуска.
Капуста по-израильски: ингредиенты
- Капуста цветная — 700 гр. (семьсот грамм)
- Вода — 1,5 л. (полтора литра)
- Масло оливковое — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу.
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Петрушка — по вкусу.
- Уксус — 100 мл. (сто миллилитров)
Способ приготовления:
- Промойте капусту и разберите на соцветия, слишком крупные разрежьте ножом.
- Капусту отварите 8 минут, затем опустите в холодную воду.
- Затем капусту промокните бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде с разогретым маслом до румянца.
- Соцветия перемешайте с солью, раздавленным чесноком, перцем и зеленью и поставьте в холодильник.
Капуста по-израильски — вкусно и оригинально.
Приятного аппетита!
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