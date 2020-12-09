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Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

Сегодня в сети интернет можно найти множество новых рецептов готовки разных салатов. Но во времена нашей молодости были ничем не хуже салаты, а в некоторых случаях, даже лучше. При этом, в их состав входил простой набор продуктов, которые всегда и во все времена, были доступны. Предлагаю вспомнить несколько таких салатов.

Для приготовления салата «Глобус» необходимо:

  • капуста, половина кочана;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • горчица, 1 ч.л;
  • майонез, 100 г.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, солим и перетираем руками.

Смешиваем с кукурузой и заправляем салат соусом из майонеза и горчицы.

Для особого шика можно еще добавить отварных креветок или в современном варианте – крабовых палочек.

 

Для приготовления салата «Монастырский» необходимо:

  • капуста, половина кочана;
  • перец болгарский и морковь по 1 шт;
  • огурец свежий или маринованный, 1 шт;
  • лук, 1 шт;
  • зеленый лук, пучок;
  • сахар или мед, 1 ч.л;
  • уксус, 1 ч.л и немного разбавить водой, чтобы убрать остроту;
  • масло растительное нерафинированное, 2 – 3 ст.л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке. Смешиваем, солим и переминаем руками.

Сладкий перец  и огурец режем соломкой и добавляем в салат.

Лук режем тонкими полукольцами, зеленый – мелко режем и отправляем в салат.

Добавляем сахар или мед, перец.

Перемешиваем все и заправляем ароматным растительным маслом.

Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

Для приготовления свекольного салата необходимо:

  • свекла отварная, 2 шт;
  • огурцы соленые или маринованные, 4 шт;
  • сыр, 100 г;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Сыр можно натереть на крупной или мелкой терке и смешиваем со свеклой.

Огурцы режем соломкой и смешиваем с салатом.

Заправляем майонезом.

В этот салат можно добавлять самые разные наполнители вместо огурцов: грецкие орехи, чернослив, чеснок и т.д.

Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

Для приготовления салата «Муравейник» необходимо:

  • редис, пучок;
  • огурцы, 1 – 2 шт;
  • яйца отварные, 3 шт;
  • майонез, 100 г;
  • картофель, 2 шт;
  • соль, перец, зелень и зеленый лук.

Процесс приготовления

Картофель трем на терке для корейской моркови. Обжариваем его в растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить от излишков масла.

Редис, огурцы и яйца режем соломкой.

Зеленый лук и зелень мелко рубим.

Смешиваем все ингредиенты, кроме картофеля, солим и перчим, заправляем майонезом и выкладываем горкой на блюдо.

Обсыпаем картофелем и подаем к столу.

Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

 

Для приготовления салата «Влажский» необходимо:

  • ветчина отварная, 300 г;
  • картофель отварной, 3 – 4 шт;
  • огурцы, 4 шт;
  • зелень;
  • горошек, 1 баночка;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Все продукты режем соломкой – не крупными брусочками.

Солим салат и перчим, заправляем майонезом.

Салат можно выложить в порционные формочки или сделать в салатнике.

Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

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