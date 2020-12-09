Салаты молодости нашей! Как хочется их все вернуть на праздничный стол

Сегодня в сети интернет можно найти множество новых рецептов готовки разных салатов. Но во времена нашей молодости были ничем не хуже салаты, а в некоторых случаях, даже лучше. При этом, в их состав входил простой набор продуктов, которые всегда и во все времена, были доступны. Предлагаю вспомнить несколько таких салатов.
Для приготовления салата «Глобус» необходимо:
- капуста, половина кочана;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- горчица, 1 ч.л;
- майонез, 100 г.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, солим и перетираем руками.
Смешиваем с кукурузой и заправляем салат соусом из майонеза и горчицы.
Для особого шика можно еще добавить отварных креветок или в современном варианте – крабовых палочек.
Для приготовления салата «Монастырский» необходимо:
- капуста, половина кочана;
- перец болгарский и морковь по 1 шт;
- огурец свежий или маринованный, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- зеленый лук, пучок;
- сахар или мед, 1 ч.л;
- уксус, 1 ч.л и немного разбавить водой, чтобы убрать остроту;
- масло растительное нерафинированное, 2 – 3 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке. Смешиваем, солим и переминаем руками.
Сладкий перец и огурец режем соломкой и добавляем в салат.
Лук режем тонкими полукольцами, зеленый – мелко режем и отправляем в салат.
Добавляем сахар или мед, перец.
Перемешиваем все и заправляем ароматным растительным маслом.
Для приготовления свекольного салата необходимо:
- свекла отварная, 2 шт;
- огурцы соленые или маринованные, 4 шт;
- сыр, 100 г;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке.
Сыр можно натереть на крупной или мелкой терке и смешиваем со свеклой.
Огурцы режем соломкой и смешиваем с салатом.
Заправляем майонезом.
В этот салат можно добавлять самые разные наполнители вместо огурцов: грецкие орехи, чернослив, чеснок и т.д.
Для приготовления салата «Муравейник» необходимо:
- редис, пучок;
- огурцы, 1 – 2 шт;
- яйца отварные, 3 шт;
- майонез, 100 г;
- картофель, 2 шт;
- соль, перец, зелень и зеленый лук.
Процесс приготовления
Картофель трем на терке для корейской моркови. Обжариваем его в растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить от излишков масла.
Редис, огурцы и яйца режем соломкой.
Зеленый лук и зелень мелко рубим.
Смешиваем все ингредиенты, кроме картофеля, солим и перчим, заправляем майонезом и выкладываем горкой на блюдо.
Обсыпаем картофелем и подаем к столу.
Для приготовления салата «Влажский» необходимо:
- ветчина отварная, 300 г;
- картофель отварной, 3 – 4 шт;
- огурцы, 4 шт;
- зелень;
- горошек, 1 баночка;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Все продукты режем соломкой – не крупными брусочками.
Солим салат и перчим, заправляем майонезом.
Салат можно выложить в порционные формочки или сделать в салатнике.
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