«Наконец-то будет по-настоящему новогодний стол!»: предложила мужу самому составить меню на праздник. Показываю, что получилось

Вот честно, я так уже устала ежедневно придумывать, что приготовить…. ну просто в край! Фантазии не хватает!

Еще и праздников столько впереди!

Поэтому в этом году я решила не заморачиваться и отдать бразды правления мужу — вот пусть сам решает, что будет на праздничном столе в новогоднюю ночь! Мне все равно, я всеядна!

Фото автора. Салат «Гнездо глухаря» в прошлый Новый год

Муж у меня особо долго не думал и настрочил целый список за 5 минут и довольный отдал мне. Сказал, что в этом году, у нас будет по-настоящему новогодний стол, все как он всегда хотел.

Тут я немного обалдела)))

То есть в прошлые года стол был не праздничный, но в этот год, пришел супер-муж и все порешал! Сотворил чудо, так сказать)))

Так то ничего, что я постоянно «ломала голову», что же такое вкусненькое и необычное приготовить для семьи, чтобы всех порадовать. А стол то оказывается всегда был не праздничным.

Ну ладно, подумала я…. Посмотрю, что там он такого понаписал.

Фото автора. Список мужа

1. Салат «Оливье»

2. Салат «Под шубой»

3. Салат с тунцом (тунец консервированный, вареное яйцо, зеленое яблоко, грецкий орех, майонез)

4. Запечённая курица

5. Вареная картошка

6. Холодец

7. Бутерброды с красной икрой

8. Бутерброды со шпротами

9. Побольше мясной нарезки

10. Фрукты, овощи

Не знаю…. по моему мнению, стол получится очень уж банальным.

Фото автора. Салат «Лесная полянка» в новый год 2018

Ничего новенького и интересного.

А еще, это очень много! Новый год мы будем справлять вчетвером (Я, муж, дочка 6 лет и сын 1,5 года).

Это ведь все останется!

Ну это ладно, я приготовлю, вдруг родители и друзья решат заглянуть «на огонек».

Фото автора. Бутерброды с авокадо в новый год 2019

И все-таки меня удивил выбор мужа. Разве не хочется что-нибудь новенькое?! Ведь запечённую курицу я и в обычный день готовлю, а про вареную картошку вообще молчу)))

Фото автора. Новогодний стол в прошлом году

Наверное, все эти блюда у него ассоциируются с праздником, ведь я помню как в детстве мама готовила на праздник именно эти блюда! И мне тогда было вкуснее всех))

Ну что ж…. Обещала приготовить, все что скажет муж — сделаю! Посмотрим, как пройдет праздник))

А что будет на вашем столе? Традиционные новогодние блюда или что то новенькое? Напишите в комментариях!