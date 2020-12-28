Скатерть-Самобранка

5 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...
  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...

«Наконец-то будет по-настоящему новогодний стол!»: предложила мужу самому составить меню на праздник. Показываю, что получилось

Вот честно, я так уже устала ежедневно придумывать, что приготовить…. ну просто в край! Фантазии не хватает!

Еще и праздников столько впереди!

Поэтому в этом году я решила не заморачиваться и отдать бразды правления мужу — вот пусть сам решает, что будет на праздничном столе в новогоднюю ночь! Мне все равно, я всеядна!

Фото автора. Салат "Гнездо глухаря" в прошлый Новый год
Фото автора. Салат «Гнездо глухаря» в прошлый Новый год

Муж у меня особо долго не думал и настрочил целый список за 5 минут и довольный отдал мне. Сказал, что в этом году, у нас будет по-настоящему новогодний стол, все как он всегда хотел.

Тут я немного обалдела)))

То есть в прошлые года стол был не праздничный, но в этот год, пришел супер-муж и все порешал! Сотворил чудо, так сказать)))

Так то ничего, что я постоянно «ломала голову», что же такое вкусненькое и необычное приготовить для семьи, чтобы всех порадовать. А стол то оказывается всегда был не праздничным.

Ну ладно, подумала я…. Посмотрю, что там он такого понаписал.

Фото автора. Список мужа
Фото автора. Список мужа

1. Салат «Оливье»

2. Салат «Под шубой»

3. Салат с тунцом (тунец консервированный, вареное яйцо, зеленое яблоко, грецкий орех, майонез)

4. Запечённая курица

5. Вареная картошка

6. Холодец

7. Бутерброды с красной икрой

8. Бутерброды со шпротами

9. Побольше мясной нарезки

10. Фрукты, овощи

Не знаю…. по моему мнению, стол получится очень уж банальным.

Ничего новенького и интересного.

Фото автора. Салат "Лесная полянка" в новый год 2018
Фото автора. Салат «Лесная полянка» в новый год 2018

А еще, это очень много! Новый год мы будем справлять вчетвером (Я, муж, дочка 6 лет и сын 1,5 года).

Это ведь все останется!

Ну это ладно, я приготовлю, вдруг родители и друзья решат заглянуть «на огонек».

Фото автора. Бутерброды с авокадо в новый год 2019
Фото автора. Бутерброды с авокадо в новый год 2019

И все-таки меня удивил выбор мужа. Разве не хочется что-нибудь новенькое?! Ведь запечённую курицу я и в обычный день готовлю, а про вареную картошку вообще молчу)))

Фото автора. Новогодний стол в прошлом году
Фото автора. Новогодний стол в прошлом году

Наверное, все эти блюда у него ассоциируются с праздником, ведь я помню как в детстве мама готовила на праздник именно эти блюда! И мне тогда было вкуснее всех))

Ну что ж…. Обещала приготовить, все что скажет муж — сделаю! Посмотрим, как пройдет праздник))

А что будет на вашем столе? Традиционные новогодние блюда или что то новенькое? Напишите в комментариях!

Ссылка на первоисточник
Рецепты
11
Обсудить

Картина дня

наверх