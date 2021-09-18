Действительно вкусные: ленивые, украинские вареники с картошкой. Быстро, просто и бюджетно

Такое тесто очень хорошо подходит к самым разным начинкам, оно не рвется. Получается мягким и эластичным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- вода холодная, 200 мл;
- мука, 500 г;
- соль, 1 ч.л;
- картофель, 11 кг;
- сливочное масло и лук обжаренный, соль.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем и превращаем в пюре с обжаренным луком по вкусу, укропом и сливочным маслом.
В воде разбиваем яйцо, добавляем соль, всыпаем муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Совет: если вам и потребуется больше муки, много не всыпайте, просто хорошо вымешивайте тесто.
Накрываем массу и оставляем на 15 минут.
Тесто делим на несколько кусков, каждый раскатываем в пласт и вырезаем кружочки стаканом.
Формируем вареники с картошкой.
Отвариваем в подсоленной воде.
Подаю вареники с обжаренным луком на сливочном масле или с кусочками обжаренного сала. Вкусно со сметаной.
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