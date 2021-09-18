Действительно вкусные: ленивые, украинские вареники с картошкой. Быстро, просто и бюджетно

Такое тесто очень хорошо подходит к самым разным начинкам, оно не рвется. Получается мягким и эластичным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

вода холодная, 200 мл;

мука, 500 г;

соль, 1 ч.л;

картофель, 11 кг;

сливочное масло и лук обжаренный, соль.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем и превращаем в пюре с обжаренным луком по вкусу, укропом и сливочным маслом.

В воде разбиваем яйцо, добавляем соль, всыпаем муку и вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Совет: если вам и потребуется больше муки, много не всыпайте, просто хорошо вымешивайте тесто.

Накрываем массу и оставляем на 15 минут.

Тесто делим на несколько кусков, каждый раскатываем в пласт и вырезаем кружочки стаканом.

Формируем вареники с картошкой.

Отвариваем в подсоленной воде.

Подаю вареники с обжаренным луком на сливочном масле или с кусочками обжаренного сала. Вкусно со сметаной.