Ароматное лечо из болгарского перца с морковью и чесноком

Одно из лучших блюд, которое я готовлю на зиму!
болгарский перец — 1 кг
лук — 200 г
помидоры — 1,2 кг
морковь — 100 г
чеснок — 5 зубчиков
сахар — 1/2 ст. л.
подсолнечное масло
соль — 1/2 ч. л.
Приготовление:
Провариваем помидоры в небольшом количестве воды 10 минут, затем отжимаем их через дуршлаг столовой ложкой.
Очищаем болгарский перец от семян и разрезаем на крупные полоски.
Нарезаем лук полукольцами.
Морковь натираем на крупной терке
Наливаем в сковородку подсолнечное масло и обжариваем на нем пару минут лук.
Затем добавляем морковь и так же поджариваем несколько минут. Затем добавляем томатный сок и кладем порезанный перец.
Теперь добавляем соль, сахар и молотый перец.
Тушим овощи 20 — 30 минут. В конце приготовления добавляем подавленный чеснок.
Если готовите на зиму — варим около часа и добавляем немного уксуса.
Приятного аппетита!
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