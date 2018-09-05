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Ароматное лечо из болгарского перца с морковью и чесноком

Одно из лучших блюд, которое я готовлю на зиму!

Ароматное лечо из болгарского перца с морковью и чесноком
 
Ингредиенты:

болгарский перец — 1 кг
лук — 200 г
помидоры — 1,2 кг
морковь — 100 г
чеснок — 5 зубчиков
сахар — 1/2 ст. л.
подсолнечное масло
соль — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Провариваем помидоры в небольшом количестве воды 10 минут, затем отжимаем их через дуршлаг столовой ложкой.

Очищаем болгарский перец от семян и разрезаем на крупные полоски.

Нарезаем лук полукольцами.

Морковь натираем на крупной терке

Наливаем в сковородку подсолнечное масло и обжариваем на нем пару минут лук.

Затем добавляем морковь и так же поджариваем несколько минут. Затем добавляем  томатный сок и кладем порезанный перец.

Теперь добавляем соль, сахар и молотый перец.

Тушим овощи 20 — 30 минут. В конце приготовления добавляем подавленный чеснок.

Если готовите на зиму — варим около часа и добавляем  немного уксуса.

Приятного аппетита!

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