Ароматное лечо из болгарского перца с морковью и чесноком

Ингредиенты:

болгарский перец — 1 кг

лук — 200 г

помидоры — 1,2 кг

морковь — 100 г

чеснок — 5 зубчиков

сахар — 1/2 ст. л.

подсолнечное масло

соль — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Провариваем помидоры в небольшом количестве воды 10 минут, затем отжимаем их через дуршлаг столовой ложкой.

Очищаем болгарский перец от семян и разрезаем на крупные полоски.

Нарезаем лук полукольцами.

Морковь натираем на крупной терке

Наливаем в сковородку подсолнечное масло и обжариваем на нем пару минут лук.

Затем добавляем морковь и так же поджариваем несколько минут. Затем добавляем томатный сок и кладем порезанный перец.

Теперь добавляем соль, сахар и молотый перец.

Тушим овощи 20 — 30 минут. В конце приготовления добавляем подавленный чеснок.

Если готовите на зиму — варим около часа и добавляем немного уксуса.

Приятного аппетита!