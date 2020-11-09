Попробовала в гостях новый «Цветной» салат со свеклой (со стола исчез первым

Если вы хотите попробовать какой-то новый и оригинальный салат со свеклой, брынзой, орехами, тогда рекомендую испробовать мой рецепт. Сама только недавно о нем узнала, но теперь будут его всегда готовить: вкусно, красиво и полезно, необычно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 600 г;

брынза, 150 г;

орехи грецкие, 50 г;

петрушка, масло растительное, соль.

Процесс приготовления

Свеклу запекаем в духовке – так салат получается с ярким и насыщенным вкусом, получается, на мой вкус, гораздо вкуснее, чем с просто отварными овощами.

Совет: запекать свеклу лучше всего в фольге, так она быстрее станет готовой. Обычно достаточно 40 минут при 190 градусах для средней и чуть больше среднего размера свеклы.

Остужаем свеклу, очищаем и режем кубиком.

Орехи рубим на кусочки и смешиваем со свеклой.

Добавляем мелко рубленый чеснок и петрушку.

Сбрызгиваем растительным маслом, перемешиваем и добавляем брынзу, порезанную кубиком.

Перемешиваем, пробуем на соль и украшаем веточками петрушки. Подаем на стол.

Салат отлично подходит к запеченному мясу и картофелю – вкус свеклы и брынзы, идеально сочетается с блюдами.