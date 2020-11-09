Попробовала в гостях новый «Цветной» салат со свеклой (со стола исчез первым

Если вы хотите попробовать какой-то новый и оригинальный салат со свеклой, брынзой, орехами, тогда рекомендую испробовать мой рецепт. Сама только недавно о нем узнала, но теперь будут его всегда готовить: вкусно, красиво и полезно, необычно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 600 г;
- брынза, 150 г;
- орехи грецкие, 50 г;
- петрушка, масло растительное, соль.
Процесс приготовления
Свеклу запекаем в духовке – так салат получается с ярким и насыщенным вкусом, получается, на мой вкус, гораздо вкуснее, чем с просто отварными овощами.
Совет: запекать свеклу лучше всего в фольге, так она быстрее станет готовой. Обычно достаточно 40 минут при 190 градусах для средней и чуть больше среднего размера свеклы.
Остужаем свеклу, очищаем и режем кубиком.
Орехи рубим на кусочки и смешиваем со свеклой.
Добавляем мелко рубленый чеснок и петрушку.
Сбрызгиваем растительным маслом, перемешиваем и добавляем брынзу, порезанную кубиком.
Перемешиваем, пробуем на соль и украшаем веточками петрушки. Подаем на стол.
Салат отлично подходит к запеченному мясу и картофелю – вкус свеклы и брынзы, идеально сочетается с блюдами.
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