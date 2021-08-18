Маринованные куриные желудки. Вкусная и быстрая закуска

Маринованные куриные желудки получаются очень вкусными и полезными, вам понравится.
Маринованные куриные желудки: ингредиенты
- Куриные желудки — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Лук репчатый — 2 г. (две головки)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Соевый соус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
- Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Зелёный укроп
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промойте куриные желудки, выложите в кастрюлю и залейте водой и варите примерно 1,5 — 2 часа.
- Затем выложите их на тарелку, остудите и нарежьте тонкими пластинами.
- Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, выложите в подходящую посуду и залейте уксусом. Перемешайте и оставьте на полчаса.
- Нарежьте мелкими кусочками чеснок и пучок укропа.
- Желудки выложите в миску, отправьте к ним маринованный лук, зелень укропа и чеснок.
- Всё залейте соевым соусом, добавьте растительное масло, соль, перец, сахарный песок, всё тщательно перемешайте, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на два часа.
- Подавайте на стол гарниром из печёного картофеля и ли чем-нибудь другим.
Маринованные куриные желудки — вкусно и полезно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии