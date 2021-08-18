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Маринованные куриные желудки. Вкусная и быстрая закуска

Маринованные куриные желудки получаются очень вкусными и полезными, вам понравится.

Маринованные куриные желудки: ингредиенты

Маринованные куриные желудки

  1. Куриные желудки — 800 гр. (восемьсот грамм)
  2. Лук репчатый — 2 г. (две головки)
  3. Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Соевый соус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  5. Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
  6. Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  7. Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Зелёный укроп
  10. Чёрный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Промойте куриные желудки, выложите в кастрюлю и залейте водой и варите примерно 1,5 — 2 часа.
  • Затем выложите их на тарелку, остудите и нарежьте тонкими пластинами.
  • Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, выложите в подходящую посуду и залейте уксусом. Перемешайте и оставьте на полчаса.
  • Нарежьте мелкими кусочками чеснок и пучок укропа.
  • Желудки выложите в миску, отправьте к ним маринованный лук, зелень укропа и чеснок.
  • Всё залейте соевым соусом, добавьте растительное масло, соль, перец, сахарный песок, всё тщательно перемешайте, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на два часа.
  • Подавайте на стол гарниром из печёного картофеля и ли чем-нибудь другим.

Маринованные куриные желудки — вкусно и полезно.

Маринованные куриные желудки. Вкусная и быстрая закуска 2

Приятного аппетита!

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