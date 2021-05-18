Пирожки-малютки без лепки. Вкусные до безобразия и готовить проще некуда

Пирожки-малютки без лепки удивят Ваших друзей и знакомых невероятным вкусом и украсят любое застолье. Гости обязательно попросят добавки.
Пирожки-малютки без лепки: ингредиенты
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука пшеничная — 400 гр. (четыреста грамм)
- Масло подсолнечное — 25 мл. (двадцать пять миллилитров)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сода — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Сыр сулугуни — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яичный желток — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Кунжут — по вкусу
- Укроп — половина пучка
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
Способ приготовления:
- Яйца с солью, сахаром и 1 ст. л. сметаны смешайте в глубокой миске. Влейте кефир и подсолнечное масло, хорошо перемешайте. Затем добавьте просеянную муку с содой и замесите эластичное тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 10 минут.
- Сулугуни натрите и смешайте с мелко нарезанным укропом и чесноком, добавьте 2 ст. л сметаны и хорошенько перемешайте.
- Обомните тесто и разделите на 4 части. Раскатайте одну часть в пласт толщиной 2-2,5 мм. и накройте на пельменницу.
- Заполните ячейки начинкой и накройте вторым пластом.
- Сверху присыпьте мукой и раскатайте скалкой поверхность, пока не будут видны разделительные грани пельменницы.
- С оставшимся тестом поступите аналогичным способом. Изделия смажьте желтком и сверху посыпьте кунжутом.
- Пирожки выпекайте при 180 градусах 20-25 минут.
Пирожки-малютки без лепки отлично заменят чипсы или попкорн.
Приятного Вам аппетита.
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