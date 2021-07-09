Пончики донатс: пышные, воздушные, с сахарной глазурью

Пончики донатс простоя тают во рту. Они очень калорийные, но невероятно вкусные и незабываемые.
Пончики донатс: ингредиенты
Для пончиков
- 30 (тридцать) мл – воды
- 175 (сто семьдесят пять) гр – молока
- 7 (семь) гр – сухих дрожжей
- 60 (шестьдесят) гр – сахара
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- 1 (одна) шт – яиц
- 340 (триста сорок) гр – муки
Для фритюра
- 500 (пятьсот) гр – растительного масла
Для глазури
- 100 (сто) гр – сахарной пудры
- 1 (одна) ст. ложка – молока
Пончики донатс: рецепт
- Масло сливочное должно быть мягким
- Вода должна быть теплой. Всыпьте в нее дрожжи и перемешайте. Оставьте на десять минут
- В посуду разбейте яйца. Туда же добавьте сахар, мягкое сливочное масло и влейте дрожжевую смесь
- Насыпьте половину количества муки и замесите тесто при помощи миксера
- Молоко разогрейте, должно быть теплым. И влейте его в тесто. Продолжайте работать миксером
- Должна получиться жидкая масса
- Всыпьте оставшееся количество муки и замесите до однородной и гладкой консистенции Уйдет минут пять на замес
- Тесто должно быть липким
- Соберите тесто в шар, заверните в пленку и уберите в теплое место на два часа
- Оно должно увеличиться в два раза
- Кусок теста раскатайте в пласт толщиной в полтора см
- Вырежьте кружочки среднего размера. Затем кружочек посередине. Должен получиться пончик
- Возьмите посуду для фритюра, налейте в нее масло и разогрейте
- Готовьте пончики
- Жарьте до золотистого цвета
- Выложите затем пончики на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло
- Посыпьте сахарной пудрой или же, сделайте сахарную глазурь. Возьмите пудру и молоко. По чайной ложке добавляйте пудру в молоко. Размешайте и ложкой наносите на пончики
Пончики донатс готовы: Видео
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