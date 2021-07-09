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Пончики донатс: пышные, воздушные, с сахарной глазурью

Пончики донатс простоя тают во рту. Они очень калорийные, но невероятно вкусные и незабываемые.

Пончики донатс: ингредиенты

Пончики донатс

Для пончиков

  1. 30 (тридцать) мл – воды
  2. 175 (сто семьдесят пять) гр – молока
  3. 7 (семь) гр – сухих дрожжей
  4. 60 (шестьдесят) гр – сахара
  5. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  6. 1 (одна) шт – яиц
  7. 340 (триста сорок) гр – муки

Для фритюра

  1. 500 (пятьсот) гр – растительного масла

Для глазури

  1. 100 (сто) гр – сахарной пудры
  2. 1 (одна) ст. ложка – молока

Пончики донатс: рецепт

Пончики донатс

  • Масло сливочное должно быть мягким
  • Вода должна быть теплой. Всыпьте в нее дрожжи и перемешайте. Оставьте на десять минут
  • В посуду разбейте яйца. Туда же добавьте сахар, мягкое сливочное масло и влейте дрожжевую смесь
  • Насыпьте половину количества муки и замесите тесто при помощи миксера
  • Молоко разогрейте, должно быть теплым. И влейте его в тесто. Продолжайте работать миксером
  • Должна получиться жидкая масса
  • Всыпьте оставшееся количество муки и замесите до однородной и гладкой консистенции Уйдет минут пять на замес
  • Тесто должно быть липким
  • Соберите тесто в шар, заверните в пленку и уберите в теплое место на два часа
  • Оно должно увеличиться в два раза
  • Кусок теста раскатайте в пласт толщиной в полтора см
  • Вырежьте кружочки среднего размера.
    Затем кружочек посередине. Должен получиться пончик
  • Возьмите посуду для фритюра, налейте в нее масло и разогрейте
  • Готовьте пончики
  • Жарьте до золотистого цвета
  • Выложите затем пончики на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло
  • Посыпьте сахарной пудрой или же, сделайте сахарную глазурь. Возьмите пудру и молоко. По чайной ложке добавляйте пудру в молоко. Размешайте и ложкой наносите на пончики

Пончики донатс

Пончики донатс готовы: Видео

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