Томатный соус по-турецки (без уксуса и сахара)

Представляем вам базовый рецепт томатного соуса. Без лишних добавок и консервантов. Он отлично подходит для приготовления супов и борщей, а также вторых блюд.А еще этот сок можно пить просто так, в качестве вкусного утреннего напитка.

Все продукты берутся в произвольном порядке

Необходимые продукты

помидоры

соль по вкусу

Начинаем приготовление

Помидоры промываем и сверху делаем крестообразные надрезы. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и опускаем в кипящую воду. Провариваем помидоры 1-2 минуты, затем достаем и сразу же перекладываем в ледяную воду. Подготовленные помидоры очищаем от кожуры и удаляем плодоножку. Очищенные помидоры нарезаем кусочками и перемалываем в блендере. Переливаем их в кастрюлю и варим на медленном огне 2-2,5 часа (до загустения). Периодически перемешиваем, чтобы они не пригорели. Через отведенное время солим помидоры по вкусу, провариваем 10-20 минут и разливаем по стерилизованным баночкам. Закатываем их крышками, переворачиваем крышками вниз, накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания. А потом убираем в погреб или шкаф.

Удачных заготовок!

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