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Жареные стрелки чеснока с яйцом. Потрясающе вкусное блюдо на каждый день

Жареные стрелки чеснока с яйцом — очень вкусное блюдо на каждый день. Приготовьте такое блюдо и удивите родных.

Жареные стрелки чеснока с яйцом: ингредиенты

Жареные стрелки чеснока с яйцом

  1. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  2. Стрелки чеснока – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  4. Растительное масло для жарки
  5. Репчатый лук – 1 гол. (одна головка)
  6. Чёрный молотый перец – по вкусу
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Очищенную морковь натрите на крупной тёрке.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и отправьте в неё подготовленные ингредиенты обжариваться.
  • Светлую часть чесночных стрелок отрежьте и промойте под проточной водой.
  • После отправьте к овощам и продолжайте процесс жарки ещё 10 минут.
  • Поперчите и посолите по вкусу. Добавьте немного взбитое яйцо. Сковороду накройте крышкой и жарьте ещё минуту.
  • После этого блюдо готово и его в горячем виде можете подавать к столу.

Жареные стрелки чеснока с яйцом — готовьте и наслаждайтесь.

Жареные стрелки чеснока с яйцом. Потрясающе вкусное блюдо на каждый день 2

Приятного аппетита!

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