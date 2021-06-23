Жареные стрелки чеснока с яйцом. Потрясающе вкусное блюдо на каждый день

Жареные стрелки чеснока с яйцом — очень вкусное блюдо на каждый день. Приготовьте такое блюдо и удивите родных.
Жареные стрелки чеснока с яйцом: ингредиенты
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Стрелки чеснока – 500 г. (пятьсот грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло для жарки
- Репчатый лук – 1 гол. (одна головка)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Очищенную морковь натрите на крупной тёрке.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и отправьте в неё подготовленные ингредиенты обжариваться.
- Светлую часть чесночных стрелок отрежьте и промойте под проточной водой.
- После отправьте к овощам и продолжайте процесс жарки ещё 10 минут.
- Поперчите и посолите по вкусу. Добавьте немного взбитое яйцо. Сковороду накройте крышкой и жарьте ещё минуту.
- После этого блюдо готово и его в горячем виде можете подавать к столу.
Жареные стрелки чеснока с яйцом — готовьте и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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