Вкуснейший ужин без промедления. Мясной пирог из лаваша

Этот пирог можно есть горячим и остывшим, всегда и по любому случаю, в качестве закуски и основного блюда.

Ингредиенты:

тонкий лаваш –400 гр (3-4 листа)

фарш из мяса – 500 гр

луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сыр – 200 гр

зеленый лук — пучок

кефир – ¼ литра

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

черный перец, соль

Приготовление:

Репчатый лук мелко нарезать. Морковку натереть на крупной терке. Фарш жарить до полуготовности, не добавляя масло. Положить лук и морковь, посолить, поперчить, довести смесь до готовности и остудить. Яйцо размешать в миске с кефиром. В готовый остывший фарш потереть сыр, добавить измельченный зеленый лук и перемешать. Подготовить форму, в которой планируется запекать: на дно формы уложить лист лаваша. Другой лаваш выложить поперек, так чтобы края обоих свисали с бортиков формы. Внутрь выложить ½ фарша. Оставшийся лаваш порвать на импровизированные кусочки, сминая их, обмакивать каждый в яично-кефирную смесь и укладывать сверху на фарш. Поверх кусочков лаваша выложить еще слой фарша. Загнуть края одного лаваша и залить яичной смесью. Загнуть края второго лаваша и также залить оставшейся смесью. Сверху равномерно расположить кусочки сливочного масла. Поставить форму с пирогом в духовку, разогретую до 220°С, на 20 минут. Через 20 минут потрясающий слоеный мясной пирог-запеканка готов! Можно резать и подавать к столу!

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