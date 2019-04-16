Вкуснейший ужин без промедления. Мясной пирог из лаваша

Этот пирог можно есть горячим и остывшим, всегда и по любому случаю, в качестве закуски и основного блюда.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш –400 гр (3-4 листа)
- фарш из мяса – 500 гр
- луковица – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сыр – 200 гр
- зеленый лук — пучок
- кефир – ¼ литра
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 30 г
- черный перец, соль
Приготовление:
- Репчатый лук мелко нарезать.
- Морковку натереть на крупной терке.
- Фарш жарить до полуготовности, не добавляя масло. Положить лук и морковь, посолить, поперчить, довести смесь до готовности и остудить.
- Яйцо размешать в миске с кефиром.
- В готовый остывший фарш потереть сыр, добавить измельченный зеленый лук и перемешать.
- Подготовить форму, в которой планируется запекать: на дно формы уложить лист лаваша. Другой лаваш выложить поперек, так чтобы края обоих свисали с бортиков формы.
- Внутрь выложить ½ фарша.
- Оставшийся лаваш порвать на импровизированные кусочки, сминая их, обмакивать каждый в яично-кефирную смесь и укладывать сверху на фарш.
- Поверх кусочков лаваша выложить еще слой фарша.
- Загнуть края одного лаваша и залить яичной смесью.
- Загнуть края второго лаваша и также залить оставшейся смесью.
- Сверху равномерно расположить кусочки сливочного масла.
- Поставить форму с пирогом в духовку, разогретую до 220°С, на 20 минут.
- Через 20 минут потрясающий слоеный мясной пирог-запеканка готов! Можно резать и подавать к столу!
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