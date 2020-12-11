Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

Помидоры в банке! Великолепная вкуснейшая закуска из помидоров, которую можно испробовать уже на второй день.

Помидоры в банке: ингредиенты

килограмм помидоров

четыре головки репчатого лука

пять зубков чеснок

семь столовых ложек растительного масла

четыре столовые ложки лимонного сока

чайная ложка сушеного базилика

чайная ложка острой паприки

три столовые ложки меда

чайная ложка соли

Помидоры в банке: приготовление

Сначала надо подготовить овощи:

Банки хорошо промыть содой и дать им высохнуть.

Помидоры хорошо помыть, высушить полотенцем и нарезать пластинками шириной в пять миллиметров.

Порезанные помидорные пластинки аккуратно уложить в один слой на дно банок.

Репчатый лук почистить и порезать кружочками такой же толщины. Кружочки раскрыть колечками и положить их в один слой на помидоры.

Чеснок почистить и порезать произвольными маленькими дольками. По-немножечку добавить в банки.

Таким образом, все овощи уложить слоями в банки. Последним должен быть слой из лука.

А теперь нужно приготовить маринад:

Мед поместить в глубокую чашку.

Залить его растительным маслом.

Туда же выжать необходимое количество лимонного сока.

К меду добавить соль, сушеный базилик и острую паприку.

Тщательно все перемешать.

А теперь – последний этап:

Залить полученным маринадом овощи в банках. Нужно постараться, чтобы маринад залил все овощи равномерно.

Закрыть баночки закручивающимися крышками и отправить их в холодильник минимум на час.

В принципе через час наши помидоры в банке будут готовы и их можно будет подать на стол с каким-нибудь мясным блюдом. Но, если Вы продержите закусочку в холодильнике примерно сутки, то вкус и аромат еще более раскроются, и Вы сможете оценить ее по достоинству.

Положите вкусную ароматную закуску из помидоров в красивую салатницу и подайте на стол.

Помидоры в банке: готовы

Ваши старания будут оценены. Приятного аппетита!