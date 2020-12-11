Скатерть-Самобранка

5 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

Помидоры в банке! Великолепная вкуснейшая закуска из помидоров, которую можно испробовать уже на второй день.

Помидоры в банке: ингредиенты

  • килограмм помидоров

Помидоры в банке

  • четыре головки репчатого лука
  • пять зубков чеснок
  • семь столовых ложек растительного масла
  • четыре столовые ложки лимонного сока
  • чайная ложка сушеного базилика
  • чайная ложка острой паприки
  • три столовые ложки меда
  • чайная ложка соли

Помидоры в банке: приготовление

Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

Сначала надо подготовить овощи:

  • Банки хорошо промыть содой и дать им высохнуть.
  • Помидоры хорошо помыть, высушить полотенцем и нарезать пластинками шириной в пять миллиметров.
  • Порезанные помидорные пластинки аккуратно уложить в один слой на дно банок.
  • Репчатый лук почистить и порезать кружочками такой же толщины. Кружочки раскрыть колечками и положить их в один слой на помидоры.
  • Чеснок почистить и порезать произвольными маленькими дольками. По-немножечку добавить в банки.
  • Таким образом, все овощи уложить слоями в банки. Последним должен быть слой из лука.

А теперь нужно приготовить маринад:

  • Мед поместить в глубокую чашку.
  • Залить его растительным маслом.
  • Туда же выжать необходимое количество лимонного сока.
  • К меду добавить соль, сушеный базилик и острую паприку.
  • Тщательно все перемешать.

А теперь – последний этап:

Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

  • Залить полученным маринадом овощи в банках. Нужно постараться, чтобы маринад залил все овощи равномерно.
  • Закрыть баночки закручивающимися крышками и отправить их в холодильник минимум на час.

В принципе через час наши помидоры в банке будут готовы и их можно будет подать на стол с каким-нибудь мясным блюдом. Но, если Вы продержите закусочку в холодильнике примерно сутки, то вкус и аромат еще более раскроются, и Вы сможете оценить ее по достоинству.

Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

Положите вкусную ароматную закуску из помидоров в красивую салатницу и подайте на стол.

Помидоры в банке: готовы

Ваши старания будут оценены. Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх