Помидоры в банке: вкусная и ароматная закуска из помидоров

Помидоры в банке! Великолепная вкуснейшая закуска из помидоров, которую можно испробовать уже на второй день.
Помидоры в банке: ингредиенты
- килограмм помидоров
- четыре головки репчатого лука
- пять зубков чеснок
- семь столовых ложек растительного масла
- четыре столовые ложки лимонного сока
- чайная ложка сушеного базилика
- чайная ложка острой паприки
- три столовые ложки меда
- чайная ложка соли
Помидоры в банке: приготовление
Сначала надо подготовить овощи:
- Банки хорошо промыть содой и дать им высохнуть.
- Помидоры хорошо помыть, высушить полотенцем и нарезать пластинками шириной в пять миллиметров.
- Порезанные помидорные пластинки аккуратно уложить в один слой на дно банок.
- Репчатый лук почистить и порезать кружочками такой же толщины. Кружочки раскрыть колечками и положить их в один слой на помидоры.
- Чеснок почистить и порезать произвольными маленькими дольками. По-немножечку добавить в банки.
- Таким образом, все овощи уложить слоями в банки. Последним должен быть слой из лука.
А теперь нужно приготовить маринад:
- Мед поместить в глубокую чашку.
- Залить его растительным маслом.
- Туда же выжать необходимое количество лимонного сока.
- К меду добавить соль, сушеный базилик и острую паприку.
- Тщательно все перемешать.
А теперь – последний этап:
- Залить полученным маринадом овощи в банках. Нужно постараться, чтобы маринад залил все овощи равномерно.
- Закрыть баночки закручивающимися крышками и отправить их в холодильник минимум на час.
В принципе через час наши помидоры в банке будут готовы и их можно будет подать на стол с каким-нибудь мясным блюдом. Но, если Вы продержите закусочку в холодильнике примерно сутки, то вкус и аромат еще более раскроются, и Вы сможете оценить ее по достоинству.
Положите вкусную ароматную закуску из помидоров в красивую салатницу и подайте на стол.
Помидоры в банке: готовы
Ваши старания будут оценены. Приятного аппетита!
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