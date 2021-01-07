Для чего три семьи из глухой деревни солят по 270 трёхлитровок грибов в день

Многие почему-то уверены, что в российских деревнях только и умеют, что сидеть на завалинке, глушить самогон, да хлебать пустые щи лаптем или, на худой конец, сидеть у обочины и продавать вёдрами грибы с ягодами.

Вы меня извините, но это не совсем так.

Да, многие сидят без работы, уезжают из деревень в города, становятся вахтовиками, переходят в разряд дачников, но не меньшее число деревенских жителей вполне хорошо устроилось и зарабатывает адекватные даже для города деньги.

Не занимаясь сельским хозяйством вообще!

Семь лет назад одну небольшую деревню облюбовали туристы, дачники и просто отдыхающие. Людей видимо-невидимо. Многие купили в деревне домики, и каждый год приезжали на месяц-другой пожить. А поскольку из приятностей в деревне только свежий воздух, лес, солнце, да речка, некоторые горожане добавили к списку развлечений употребление «огненной воды».

А что за застолье без дышащих лесом, хрустящих, домашней засолки грибочков?

Вот именно! Никакое!

А сколько раз средний горожанин может позволить себе поехать специально за грибами в лес, набрать полный багажник грибов, да потом их обработать и поставить на хранение?

Очень мало!

А в крупных городах-миллионниках это вообще больше похоже на чудо.

Нужно ехать километров за 150, тратить время, бензин, машину до крыши марать, потом наберешь — не наберешь, ещё та лотерея. Многие занятые люди просто не имеют на такое удовольствие времени.

Поэтому нужно дать им то, чего они лишены!

Этот вполне логичный вывод натолкнул, сидевших без работы селян на вполне рабочую бизнес-идею.

Надо сказать, что вокруг деревни сплошь леса и никаких крупных городов ближайшие 160 километров. Зато грибов каждый год рождается столько, что солить не пересолить.

Снова грузди

Всё началось с того, что в ворота одной деревенской семьи постучался дачник:

— Мне сказали, что у вас есть на продажу очень вкусные солёные грибы?

-Ага, есть.

-Продашь?

В руки дачника перекочевала банка с солёными личиками, а в руки хозяина дома пятисотрублёвая купюра. Через несколько дней дачник наведался снова, а ещё через день в ворота постучали другие отдыхающие. Ближе к осени продавец солений получил заказ на 16!!! банок солёных и маринованных грибов от своих постоянных клиентов.

Не воспользоваться таким предложением в древне, где колхоз накрылся медным тазом и работа отсутствовала как факт, было просто грех. И семья решилась…

За первый сезон было собрано и засолено 112 банок.

Грузди «домашней засолки» готовые к продаже

Это количество хозяева предприятия сейчас вспоминают со смехом и слезами. С точки зрения объёма и прибыли смешно, но ой как тяжело дались эти первые банки! Нужно было найти, собрать, привезти, отмыть, засолить, купить нужное количество банок с крышками, а потом всё доставить в город. Дать объявления по соцсетям, договориться на будущий год…

На второй год семья поняла, что в одиночку они просто не вывезут. В только что созданный кооператив были приглашены односельчане. Кто-то посмеялся, кто-то покрутил у виска, кто-то сказал, что сами с усами и хорошо зарабатывают на вахтах. Объединить усилия смогли три семьи. Через год и они поняли, что не справляются. Пришлось нанимать односельчан.

Сейчас эти три семьи стоят во главе производственного кооператива. Все остальные — наёмные работники, которые либо собирают грибы, либо их солят. Иногда приходится приглашать поработать даже жителей соседних деревень. Тяжело найти работников в 160 км. от города!

Дачники уже давно не основные покупатели «солёной» продукции. За последние годы кооператив смог наладить контакты с оптовиками и отправляет почти все свои соления в крупные интернет-магазины, группы в социальных сетях, столичным предпринимателям.

В этом году только за один день кооператив солит от 50 до 270 банок грибов, от 0,5 до 3-х литров, готовых под брендирование (то есть, когда на банку клеится фирменная этикетка продавца). Но большая часть грибов уходит не в банки, а в 45-литровые бочки. Вся продукция проходит строжайший контроль, берутся пробы, имеется сертификат. После чего все соления отправляются на хранение (выкуплено здание колхозного правления и старые овощехранилища).

Ну, а теперь, для тех, кто не верит, оцените объём выпускаемой продукции:

Партия грибов готовится к хранению

И это только лисички. Через несколько часов на банки будут наклеены этикетки, а крышки закрыты декоративными завязочками. Помимо солений, лисички отправляются оптовикам в свежем виде, сушатся.

Кооператив отпускает лисички в бочках по 160 рублей за литр, в банках по 220. Около 30% солений составляют грузди, которые идут уже по 320 рублей за литр.

Банка грибов, со всеми накрутками от интернет-магазинов и торговых сетей, обходится простому покупателю по 500 рублей за литр. В этом году такие банки многие москвичи могли увидеть на продуктовых новогодних ярмарках (вспоминайте, рядом с ГУМом видели же?). Продавцы накручивают в 2-3 раза, самые жадные в 5 раз.

В последние два года кооператив осваивает линию по варке домашнего варения из лестных ягод, но про это расскажу отдельно. Чистая прибыль, после выплаты всех налогов, и зарплаты наёмным работникам составляет чуть меньше 11 миллионов рублей. Она делится на три семьи, и позволяет безбедно прожить год до следующего «солёного» сезона.