Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Очень вкусную закуску можно сделать из самых обычных продуктов: доступные плавленые сырки с шампиньонами, салями, сладким перцем и помидорами обходятся не дорого, зато получается царское блюдо, которое на нашем столе исчезает одним из первых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

плавленый сырок, 2 шт;

салями, 12 кружочков;

яйца, 4 шт;

шампиньоны, 12 шт;

сыр, 150 г;

чеснок, 2 – 4 зубчика;

помидор или сладкий перец, 1 шт;

соль, перец, майонез, зелень.

Процесс приготовления

Шампиньоны отвариваем, остужаем и трем на мелкой терке или перебиваем блендером.

Желтки трем к грибам на мелкой терке. Смешиваем, солим и перчим, заправляем ложкой майонеза. Вымешиваем массу.

Сыр трем на мелкой терке и к нему трем белки и плавленые сырки.

Совет: чтобы сырок не лип к терке, смажьте ее растительным маслом с двух сторон.

Массу перчим, смешиваем с тертым чесноком, 2 ложками майонеза или натуральным йогуртом с горчицей. Вымешиваем.

На столе раскладываем пленку или бумагу.

Выкладываем большие кружки салями друг на друга внахлест.

Смазываем массой из грибов и желтка.

Сверху равномерно выкладываем сырную массу.

На массу выкладываем сладкий перец соломкой или соломку помидора.

Сворачиваем тугой рулет, заворачиваем бумагой или пленкой.

Отправляем рулет в холодильник на ночь.

Убираем бумагу, режем порционными ломтиками и выкладываем на блюдо, украшаем зеленью.