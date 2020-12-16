Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Очень вкусную закуску можно сделать из самых обычных продуктов: доступные плавленые сырки с шампиньонами, салями, сладким перцем и помидорами обходятся не дорого, зато получается царское блюдо, которое на нашем столе исчезает одним из первых.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- плавленый сырок, 2 шт;
- салями, 12 кружочков;
- яйца, 4 шт;
- шампиньоны, 12 шт;
- сыр, 150 г;
- чеснок, 2 – 4 зубчика;
- помидор или сладкий перец, 1 шт;
- соль, перец, майонез, зелень.
Процесс приготовления
Шампиньоны отвариваем, остужаем и трем на мелкой терке или перебиваем блендером.
Желтки трем к грибам на мелкой терке. Смешиваем, солим и перчим, заправляем ложкой майонеза. Вымешиваем массу.
Сыр трем на мелкой терке и к нему трем белки и плавленые сырки.
Совет: чтобы сырок не лип к терке, смажьте ее растительным маслом с двух сторон.
Массу перчим, смешиваем с тертым чесноком, 2 ложками майонеза или натуральным йогуртом с горчицей. Вымешиваем.
На столе раскладываем пленку или бумагу.
Выкладываем большие кружки салями друг на друга внахлест.
Смазываем массой из грибов и желтка.
Сверху равномерно выкладываем сырную массу.
На массу выкладываем сладкий перец соломкой или соломку помидора.
Сворачиваем тугой рулет, заворачиваем бумагой или пленкой.
Отправляем рулет в холодильник на ночь.
Убираем бумагу, режем порционными ломтиками и выкладываем на блюдо, украшаем зеленью.
Для пикантности, в сырную массу можно еще добавить копченой паприки или смесь перцев, мелко рубленый укроп.
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