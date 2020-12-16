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Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Очень вкусную закуску можно сделать из самых обычных продуктов: доступные плавленые сырки с шампиньонами, салями, сладким перцем и помидорами обходятся не дорого, зато получается царское блюдо, которое на нашем столе исчезает одним из первых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • плавленый сырок, 2 шт;
  • салями, 12 кружочков;
  • яйца, 4 шт;
  • шампиньоны, 12 шт;
  • сыр, 150 г;
  • чеснок, 2 – 4 зубчика;
  • помидор или сладкий перец, 1 шт;
  • соль, перец, майонез, зелень.

Процесс приготовления

Шампиньоны отвариваем, остужаем и трем на мелкой терке или перебиваем блендером.

Желтки трем к грибам на мелкой терке. Смешиваем, солим и перчим, заправляем ложкой майонеза. Вымешиваем массу.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Сыр трем на мелкой терке и к нему трем белки и плавленые сырки.

Совет: чтобы сырок не лип к терке, смажьте ее растительным маслом с двух сторон.

 

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Массу перчим, смешиваем с тертым чесноком, 2 ложками майонеза или натуральным йогуртом с горчицей. Вымешиваем.

На столе раскладываем пленку или бумагу.

Выкладываем большие кружки салями друг на друга внахлест.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Смазываем массой из грибов и желтка.

Сверху равномерно выкладываем сырную массу.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

На массу выкладываем сладкий перец соломкой или соломку помидора.

Сворачиваем тугой рулет, заворачиваем бумагой или пленкой.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Отправляем рулет в холодильник на ночь.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Убираем бумагу, режем порционными ломтиками и выкладываем на блюдо, украшаем зеленью.

Все ищут ее на столе: оригинальная закуска на любой праздник! Улетает после первого тоста

Для пикантности, в сырную массу можно еще добавить копченой паприки или смесь перцев, мелко рубленый укроп.

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