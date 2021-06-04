Печень в банке без лишних заморочек. Получается очень вкусно

Таким образом запеченная в духовке печень, получается очень вкусной, нежной и ароматной. Прекрасно сочетается с разными гарнирами и закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная печень, 1 кг;

морковь, 1 шт;

лук, 4 шт;

яблоки, 3 шт;

соль, перец, паприка, розмарин, мускатный орех;

чеснок, 4 зубчика.

Процесс приготовления

Печень промываем, удаляем жилы и пленку, режем порционными кусочками.

Яблоки режем дольками, лук режем полукольцами.

Морковь трем на крупной терке, чеснок мелко режем.

Печень солим и перчим, добавляем специи в достаточном количестве. Перемешиваем все.

Лук смешиваем с морковью, солим и переминаем руками.

Берем чистые банки и выкладываем на дно слой овощей.

Кладем слой яблоки и поливаем немного растительным маслом.

Кладем слой печени.

Повторяем все слои и приминаем их. Верхний слой – печень.

Вы можете сделать меньше лука и больше печени.

В банки кладем по веточке розмарина и закрываем фольгой.

Ставим в холодную духовку и включаем температуру 180 градусов. Запекаем 40 минут.

Оставляем банки на 15 минут в духовке, не открывая дверцу, чтобы банки не лопнули от перепада температур.

Можно добавить в банки картофель и получается блюдо с подливой.