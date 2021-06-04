Печень в банке без лишних заморочек. Получается очень вкусно

Таким образом запеченная в духовке печень, получается очень вкусной, нежной и ароматной. Прекрасно сочетается с разными гарнирами и закусками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная печень, 1 кг;
- морковь, 1 шт;
- лук, 4 шт;
- яблоки, 3 шт;
- соль, перец, паприка, розмарин, мускатный орех;
- чеснок, 4 зубчика.
Процесс приготовления
Печень промываем, удаляем жилы и пленку, режем порционными кусочками.
Яблоки режем дольками, лук режем полукольцами.
Морковь трем на крупной терке, чеснок мелко режем.
Печень солим и перчим, добавляем специи в достаточном количестве. Перемешиваем все.
Лук смешиваем с морковью, солим и переминаем руками.
Берем чистые банки и выкладываем на дно слой овощей.
Кладем слой яблоки и поливаем немного растительным маслом.
Кладем слой печени.
Повторяем все слои и приминаем их. Верхний слой – печень.
Вы можете сделать меньше лука и больше печени.
В банки кладем по веточке розмарина и закрываем фольгой.
Ставим в холодную духовку и включаем температуру 180 градусов. Запекаем 40 минут.
Оставляем банки на 15 минут в духовке, не открывая дверцу, чтобы банки не лопнули от перепада температур.
Можно добавить в банки картофель и получается блюдо с подливой.
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