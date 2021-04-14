Самые вкусные кефирные лепешки с сыром и зеленью. Съедаются в один миг

Когда приходит сезон свежей зелени, хочется ее использовать везде. В том числе, и в лепешках – с ярким вкусом зелени они отлично подходят к любому блюду.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир жирный теплый, 300 мл;
- соль, 1 ч.л;
- сода, 0.5 ч.л;
- желток, 1 шт;
- лук зеленый, укроп;
- мука, 400 г;
- масло растительное, 30 мл.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог жирный, 100 г;
- сыр, 220 г;
- белок, соль.
Процесс приготовления
Из этого количества продуктов получается 6 лепешек. Поэтому возьмите ингредиентов больше – получается очень вкусно.
В теплый кефир добавляем желток, соль и соду, мелко рубленную зелень. Перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем густое тесто. Оставляем накрытым на 20 минут.
Тертый сыр смешиваем с творогом и белком.
Совет: если взяли соленый сыр, тогда не досаливайте, чтобы не пересолить.
Тесто делим на 6 частей, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 30 минут.
Раскатываем тонкие лепешки и выкладываем в середину начинку, защипываем края и раскатываем скалкой.
Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности под крышкой. Огонь небольшой, чтобы лепешки не подгорели.
Когда складываете в стопочку, смазывайте кусочком сливочного масла – лепешки станут очень мягкими и ароматными.
Получается отличный перекус и быстрое блюдо, которое можно взять с собой на пикник, прогулку или в дорогу.
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