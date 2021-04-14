Самые вкусные кефирные лепешки с сыром и зеленью. Съедаются в один миг

Когда приходит сезон свежей зелени, хочется ее использовать везде. В том числе, и в лепешках – с ярким вкусом зелени они отлично подходят к любому блюду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир жирный теплый, 300 мл;

соль, 1 ч.л;

сода, 0.5 ч.л;

желток, 1 шт;

лук зеленый, укроп;

мука, 400 г;

масло растительное, 30 мл.

Для приготовления начинки необходимо:

творог жирный, 100 г;

сыр, 220 г;

белок, соль.

Процесс приготовления

Из этого количества продуктов получается 6 лепешек. Поэтому возьмите ингредиентов больше – получается очень вкусно.

В теплый кефир добавляем желток, соль и соду, мелко рубленную зелень. Перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем густое тесто. Оставляем накрытым на 20 минут.

Тертый сыр смешиваем с творогом и белком.

Совет: если взяли соленый сыр, тогда не досаливайте, чтобы не пересолить.

Тесто делим на 6 частей, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 30 минут.

Раскатываем тонкие лепешки и выкладываем в середину начинку, защипываем края и раскатываем скалкой.

Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности под крышкой. Огонь небольшой, чтобы лепешки не подгорели.

Когда складываете в стопочку, смазывайте кусочком сливочного масла – лепешки станут очень мягкими и ароматными.

Получается отличный перекус и быстрое блюдо, которое можно взять с собой на пикник, прогулку или в дорогу.