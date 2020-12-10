10 ЧУДНЫХ РЕЦЕПТОВ ИЗ ТВОРОГА ДЛЯ ДЕТИШЕК

1. ШОКОЛАДНО-ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ (БЕЗ ВЫПЕЧКИ)

Ингредиенты:

Творог — 500 гр

Йогурт (сметана) – 400 гр

Молоко — 2 ст. ложки

Желатин — 30-40 гр

Сахар — ¾ стакана

Какао — 2 ст. ложки

Ванилин — 1 пакетик

Приготовление:

Желатин залить молоком на час. Набухший желатин поставить на огонь, помешивая довести до растворения желатина. Добавить сахар, ванилин, размешать и дать остудить. Творог перетереть, смешать с желатином, добавить йогурт или сметану, перемешать тщательно. Разделить массу на две части, в одну добавить какао и тщательно перемешать. В форму застились пищевой плёнкой, вылить светлую творожную массу, убрать в морозильник на 15 минут, или в холодильник, до застывания. Достать и вылить шоколадную творожную массу, снова убрать в морозильную камеру на 15-20 минут. К подаче на стол можно украсить фруктами, ягодами, или шоколадом. Приятного аппетита!

2. АПЕЛЬСИНОВЫЕ БЛИНЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ТВОРОГА

Ингредиенты:

Для теста на 12 -14 блинов:

молоко – 400 мл

яйца – 2 шт.

мука – 250 г

масло сливочное – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

апельсин большой – 1 шт. ( из него выжать 100 мл сока и натереть 1 ст.л. цедры)

соль – щепотка

Для начинки:

творог – 250 – 300 г

яйцо – 1 шт.

манная крупа – 1 ст.

л.апельсин – 1 /2 шт. (или 1 небольшой)сахар – 2-3 ст.л. (пробуйте на вкус)

Способ приготовления:

1. В миску просеиваем муку, добавляем сахар, соль, слегка взбитые яйца, растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем. Добавляем немного молока и мешаем тесто до однородности. Важно избавиться от комков, можно использовать венчик и миксер на небольшой скорости. Постепенно добавляем в тесто всё молоко.

2. Апельсин хорошо моем. Натираем цедру и выжимаем сок. Добавляем сок и цедру в тесто и даём ему настояться минут 20 -30.

3. Тем временем готовим начинку. Творог хорошо разминаем, добавляем яйцо, манную крупу, сахар. Всё тщательно перемешиваем и далее добавляем порезанный на маленькие дольки апельсина.

4. Приступим к выпечке блинов. Хорошо разогреваем сковородку, я смазываю её чуть-чуть маслом при помощи силиконовой кисточки. Печём тонкие блины. Причём если мы делаем их с начинкой, то я даю подрумяниться только одной стороне, а на вторую переворачиваю только на несколько секунд, чтобы тесто схватилось.

5. Готовые блины остужаем и заворачиваем в них начинку. На румяную сторону блинчика выкладываем творожную массу с краю и сворачиваем трубочкой.

3. ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ



Что нужно:

400 г жирного творога

100–120 мл жирных сливок

150 г сахарной пудры

1–2 ч. л. ванильного сахара

цедра 1 апельсина

4 ст. л. молотого обжаренного арахиса

300 г темного (70% какао) шоколада

50 г молочного шоколада

Что делать:

Протрите творог через сито или взбейте миксером вместе со сливками, добавьте сахарную пудру, мелко натертую цедру апельсина и ванильный сахар. Масса должна получиться липкой и густой.

Влажными руками скатайте из массы батончики или шарики или выложите их в маленькие силиконовые формочки для конфет или льда, хорошенько утрамбуйте. Поставьте батончики в холодильник примерно на 20 мин.

Растопите на водяной бане горький шоколад. Достаньте батончики из холодильника, обваляйте их в ореховой крошке. Насадите каждый батончик на зубочистку и окуните в шоколад, выложите на решетку обсохнуть, а затем окуните второй раз и снова обсушите.

Растопите молочный шоколад и с помощью бумажного корнетика нанесите рисунок на батончики. Поставьте подготовленные батончики в холодильник на 1 ч.

Кстати

Вы можете сделать эти батончики с любыми фруктовыми и ореховыми добавками, можно обвалять их в кокосовой стружке, положить внутрь каждого батончика начинку из сухофруктов или цукатов – в общем подойдите к приготовлению сырков творчески.

4. ТВОРОЖНО-БАНАНОВОЕ СУФЛЕ

Ребёнку на завтрак или ужин можно приготовить вот такое нежное и питательное творожно-банановое суфле. Банан прекрасно сочетается с творогом, к тому же он необыкновенно полезен. Бананы богаты калием, сахарами, содержат такие витамины как С, В1, В2, РР, Е. Творог – это источник кальция, который очень необходим растущему организму. Такое блюдо можно предлагать детям с 10 месяцев.

Ингредиенты:

на 2 порции

творог – 200 г

банан спелый – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

манка – 1 ст.л.

сухари панировочные – 1 ст.л.

соль- щепотка

немного лимонного сока

Способ приготовления:

1. Банан измельчаем в блендере до однородной консистенции. Слегка сбрызгиваем банановую массу лимонным соком, чтобы она не потемнела.

2. Творог, если он зернистый, то протираем через сито или тоже в блендере до вязкого состояния. Добавляем манку, сухари и банановую массу. Всё тщательно перемешиваем.

3. Яйцо вместе с сахаром и щепоткой соли взбиваем до увеличения в объёме в 2 раза. Добавляем яичную массу в творог и аккуратно перемешиваем.

4. Выкладываем творожную массу в формочки, обильно смазанные маслом и посыпанные сухарями.

5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 20-25.

Готовое творожно-банановое суфле подаём со сладким соусом или вареньем.

5. Творожные клецки с вишнями



Ингредиенты:

творог – 180-200 г

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст. л.

сахар – 1-2 ст.л. – смотрите на вкус

свежие или замороженые вишни без косточек (можно использовать и другие ягоды) – 200-300 г

сахар – 1 – ст.л. для вишнёвой подливки

крахмал – 1/2 ч.л. без горки

Способ приготовления:

1. Творог хорошо разминаем. Добавляем яйцо, сахар и хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем тесто. Количество муки зависит от влажности творога.

3. На широкой доске, хорошо присыпанной мукой, катаем колбаску из теста. Режем на небольшие кусочки и формируем лепёшечки (диаметром около 5 см).

4. Я брала замороженные вишни. В принципе их можно и не размораживать, а только убрать лишний лёд. По ягодке кладём на лепёшку и защипываем края. Формируем круглые клёцки.

5. Теперь приготовим вишнёвую подливку. Для этого помещаем вишни в кастрюлю, присыпаем сахаром и немного добавляем воды. Варим на небольшом огне, пока вишни размякнут.

6. Разводим крахмал с 1-2 ст.л. ложками воды и добавляем к вишням. Постоянно помешивая варим ещё минуты 2, пока наша подливка чуть загустеет. Консистенцию всегда можно регулировать водой.

7. Примемся за варку клецек. Кипятим воду и слегка солим её. Опускаем клецки небольшими партиями в воду и варим пока не всплывут.

6. ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА (с бананами)

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 5 шт.

Сахар-песок — 120 г

Творог — 500 г

Мука пшеничная — 40 г

Манка, манная крупа — 40 г

Сметана — 100 г

Приготовление:

Хорошенько взбиваем яйца.

Добавляем сахар. Взбиваем.

Добавляем муку, манку, творог и сметану.Тщательно вымешиваем. Можно добавить ванильки

Смазываем форму для запекания маслом,присыпает манкой. Выливаем в форму тесто. При желании добавляем в него нарезанные кусочками бананы, вишню без косточек и пр. Выпекаем 45-60 мин при температуре 180С. Чтобы верх не подгорел, его можно прикрыть листом фольги.

Примечание: я все просто перемешиваю миксером и выпекаю не в стандартной форме, а в силиконовой для кексов. В итоге у меня через 20-25 минут получаются очаровательные сердечки- запеканки. Немного сахарной пудры и вперед полдничать!

7. ТВОРОЖНО-МОРКОВНАЯ ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты на 1 порцию:

морковь – 40 г

молоко- 1 /2 ст.

творог – 100 г

яйцо – 1 /2 шт.

манная крупа – 1 ст.л.

сливочное масло – 1 ч.л.

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

6. Морковь очищаем, трём на мелкой тёрке. В маленькую кастрюлю наливаем молоко и доводим до кипения, выкладываем в него тёртую морковь и варим на медленном огне 5 -7 минут, пока станет мягкой.

7. Творог, желательно брать домашний, протираем через сито и выкладываем в охлаждённую морковь. Добавляем яйцо, манную крупу, соль, сахар и всё хорошо перемешиваем.

8. Выкладываем массу в смазанную маслом и слегка присыпанную сухарями маленькую формочку, поверхность разравниваем и сверху смазываем яйцом. Можно использовать формочки для маффинов, у меня была забавная формочка в виде цыплёнка.

9. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут, пока немного зарумянится.

Творожно-морковная запеканка во время выпечки немного приподнялась и я с лёгкостью выбрала её из формы. Оказалась очень нежной, яркой и вкусной. Вот в таком виде и творог и морковка пошли на ура!

8. ЛАПШЕВИК С ТВОРОГОМ

Ингредиенты:

-Вермишель 40г

-Творог 80 г

_Яйцо 1 шт

— Сливочное масло 20 г

— Сметана 1ч.л1

— сахар 1ч.л.

— Соль

— Панировочные сухари;

Лапшу или вермишель варить до загустения минут 10-20. Добавить сливочное масло.

Творог протереть, добавить сырое яйцо, сахар, соль, размешать и соединить с вермишелью. Полученную массу тщательно перемешать и выложить в сковородку, смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями. Поверхность лапшевника смазать сметаной. Запекать в духовом шкафу. Готовый лапшевник охладить и нарезать на куски. При подаче на стол полить маслом или сладким соусом.

9. ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКОМ

Ингредиенты:

на 1 порцию:

творог – 75 г

яблоко – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

яйцо – 1 /2 шт.

по желанию корица – 1 /2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Моем, очищаем и натираем на мелкой тёрке яблоко.

2. Протираем творог через сито, добавляем сахар, яйцо. После чего кладём натёртое яблоко , перемешиваем.

3. Выкладываем массу в смазанную маслом форму, сверху посыпаем корицей и сбрызгиваем маслом.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут.Творожно-яблочная запеканка готова!

10. ЯБЛОКИ С ТВОРОГОМ



Что нужно:

сахар – 1 ст.л.

4 яблока

желток яичный

творог – 200 г

ванильный сахар на кончике ножа

Что делать:

Творог протереть через сито. Яичный желток взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в творог и тщательно перемешать. Яблоки вымыть, острым ножом

срезать верхнюю треть каждого яблока как «крышечку». Ложкой вынуть сердцевину. Начинить яблоки творожной смесью, сверху накрыть «крышечками». Разогреть духовку до 180°С и запечь яблоки, 10 мин. Подавать со сметаной, джемом или вареньем.