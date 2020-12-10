10 ЧУДНЫХ РЕЦЕПТОВ ИЗ ТВОРОГА ДЛЯ ДЕТИШЕК

1. ШОКОЛАДНО-ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ (БЕЗ ВЫПЕЧКИ)
Ингредиенты:
Творог — 500 гр
Йогурт (сметана) – 400 гр
Молоко — 2 ст. ложки
Желатин — 30-40 гр
Сахар — ¾ стакана
Какао — 2 ст. ложки
Ванилин — 1 пакетик
Приготовление:
Желатин залить молоком на час. Набухший желатин поставить на огонь, помешивая довести до растворения желатина. Добавить сахар, ванилин, размешать и дать остудить. Творог перетереть, смешать с желатином, добавить йогурт или сметану, перемешать тщательно. Разделить массу на две части, в одну добавить какао и тщательно перемешать. В форму застились пищевой плёнкой, вылить светлую творожную массу, убрать в морозильник на 15 минут, или в холодильник, до застывания. Достать и вылить шоколадную творожную массу, снова убрать в морозильную камеру на 15-20 минут. К подаче на стол можно украсить фруктами, ягодами, или шоколадом. Приятного аппетита!
2. АПЕЛЬСИНОВЫЕ БЛИНЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ТВОРОГА
Ингредиенты:
Для теста на 12 -14 блинов:
молоко – 400 мл
яйца – 2 шт.
мука – 250 г
масло сливочное – 2 ст.л.
сахар – 2 ст.л.
апельсин большой – 1 шт. ( из него выжать 100 мл сока и натереть 1 ст.л. цедры)
соль – щепотка
Для начинки:
творог – 250 – 300 г
яйцо – 1 шт.
манная крупа – 1 ст.
апельсин – 1 /2 шт. (или 1 небольшой)
сахар – 2-3 ст.л. (пробуйте на вкус)
Способ приготовления:
1. В миску просеиваем муку, добавляем сахар, соль, слегка взбитые яйца, растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем. Добавляем немного молока и мешаем тесто до однородности. Важно избавиться от комков, можно использовать венчик и миксер на небольшой скорости. Постепенно добавляем в тесто всё молоко.
2. Апельсин хорошо моем. Натираем цедру и выжимаем сок. Добавляем сок и цедру в тесто и даём ему настояться минут 20 -30.
3. Тем временем готовим начинку. Творог хорошо разминаем, добавляем яйцо, манную крупу, сахар. Всё тщательно перемешиваем и далее добавляем порезанный на маленькие дольки апельсина.
4. Приступим к выпечке блинов. Хорошо разогреваем сковородку, я смазываю её чуть-чуть маслом при помощи силиконовой кисточки. Печём тонкие блины. Причём если мы делаем их с начинкой, то я даю подрумяниться только одной стороне, а на вторую переворачиваю только на несколько секунд, чтобы тесто схватилось.
5. Готовые блины остужаем и заворачиваем в них начинку. На румяную сторону блинчика выкладываем творожную массу с краю и сворачиваем трубочкой.
3. ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ
Что нужно:
400 г жирного творога
100–120 мл жирных сливок
150 г сахарной пудры
1–2 ч. л. ванильного сахара
цедра 1 апельсина
4 ст. л. молотого обжаренного арахиса
300 г темного (70% какао) шоколада
50 г молочного шоколада
Что делать:
Протрите творог через сито или взбейте миксером вместе со сливками, добавьте сахарную пудру, мелко натертую цедру апельсина и ванильный сахар. Масса должна получиться липкой и густой.
Влажными руками скатайте из массы батончики или шарики или выложите их в маленькие силиконовые формочки для конфет или льда, хорошенько утрамбуйте. Поставьте батончики в холодильник примерно на 20 мин.
Растопите на водяной бане горький шоколад. Достаньте батончики из холодильника, обваляйте их в ореховой крошке. Насадите каждый батончик на зубочистку и окуните в шоколад, выложите на решетку обсохнуть, а затем окуните второй раз и снова обсушите.
Растопите молочный шоколад и с помощью бумажного корнетика нанесите рисунок на батончики. Поставьте подготовленные батончики в холодильник на 1 ч.
Кстати
Вы можете сделать эти батончики с любыми фруктовыми и ореховыми добавками, можно обвалять их в кокосовой стружке, положить внутрь каждого батончика начинку из сухофруктов или цукатов – в общем подойдите к приготовлению сырков творчески.
4. ТВОРОЖНО-БАНАНОВОЕ СУФЛЕ
Ребёнку на завтрак или ужин можно приготовить вот такое нежное и питательное творожно-банановое суфле. Банан прекрасно сочетается с творогом, к тому же он необыкновенно полезен. Бананы богаты калием, сахарами, содержат такие витамины как С, В1, В2, РР, Е. Творог – это источник кальция, который очень необходим растущему организму. Такое блюдо можно предлагать детям с 10 месяцев.
Ингредиенты:
на 2 порции
творог – 200 г
банан спелый – 1 шт.
яйцо – 1 шт.
сахар – 2 ст.л.
манка – 1 ст.л.
сухари панировочные – 1 ст.л.
соль- щепотка
немного лимонного сока
Способ приготовления:
1. Банан измельчаем в блендере до однородной консистенции. Слегка сбрызгиваем банановую массу лимонным соком, чтобы она не потемнела.
2. Творог, если он зернистый, то протираем через сито или тоже в блендере до вязкого состояния. Добавляем манку, сухари и банановую массу. Всё тщательно перемешиваем.
3. Яйцо вместе с сахаром и щепоткой соли взбиваем до увеличения в объёме в 2 раза. Добавляем яичную массу в творог и аккуратно перемешиваем.
4. Выкладываем творожную массу в формочки, обильно смазанные маслом и посыпанные сухарями.
5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 20-25.
Готовое творожно-банановое суфле подаём со сладким соусом или вареньем.
5. Творожные клецки с вишнями
Ингредиенты:
творог – 180-200 г
яйцо – 1 шт.
мука – 3-4 ст. л.
сахар – 1-2 ст.л. – смотрите на вкус
свежие или замороженые вишни без косточек (можно использовать и другие ягоды) – 200-300 г
сахар – 1 – ст.л. для вишнёвой подливки
крахмал – 1/2 ч.л. без горки
Способ приготовления:
1. Творог хорошо разминаем. Добавляем яйцо, сахар и хорошо перемешиваем.
2. Добавляем муку и замешиваем тесто. Количество муки зависит от влажности творога.
3. На широкой доске, хорошо присыпанной мукой, катаем колбаску из теста. Режем на небольшие кусочки и формируем лепёшечки (диаметром около 5 см).
4. Я брала замороженные вишни. В принципе их можно и не размораживать, а только убрать лишний лёд. По ягодке кладём на лепёшку и защипываем края. Формируем круглые клёцки.
5. Теперь приготовим вишнёвую подливку. Для этого помещаем вишни в кастрюлю, присыпаем сахаром и немного добавляем воды. Варим на небольшом огне, пока вишни размякнут.
6. Разводим крахмал с 1-2 ст.л. ложками воды и добавляем к вишням. Постоянно помешивая варим ещё минуты 2, пока наша подливка чуть загустеет. Консистенцию всегда можно регулировать водой.
7. Примемся за варку клецек. Кипятим воду и слегка солим её. Опускаем клецки небольшими партиями в воду и варим пока не всплывут.
6. ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА (с бананами)
Ингредиенты:
Яйцо куриное — 5 шт.
Сахар-песок — 120 г
Творог — 500 г
Мука пшеничная — 40 г
Манка, манная крупа — 40 г
Сметана — 100 г
Приготовление:
Хорошенько взбиваем яйца.
Добавляем сахар. Взбиваем.
Добавляем муку, манку, творог и сметану.Тщательно вымешиваем. Можно добавить ванильки
Смазываем форму для запекания маслом,присыпает манкой. Выливаем в форму тесто. При желании добавляем в него нарезанные кусочками бананы, вишню без косточек и пр. Выпекаем 45-60 мин при температуре 180С. Чтобы верх не подгорел, его можно прикрыть листом фольги.
Примечание: я все просто перемешиваю миксером и выпекаю не в стандартной форме, а в силиконовой для кексов. В итоге у меня через 20-25 минут получаются очаровательные сердечки- запеканки. Немного сахарной пудры и вперед полдничать!
7. ТВОРОЖНО-МОРКОВНАЯ ЗАПЕКАНКА
Ингредиенты на 1 порцию:
морковь – 40 г
молоко- 1 /2 ст.
творог – 100 г
яйцо – 1 /2 шт.
манная крупа – 1 ст.л.
сливочное масло – 1 ч.л.
соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
6. Морковь очищаем, трём на мелкой тёрке. В маленькую кастрюлю наливаем молоко и доводим до кипения, выкладываем в него тёртую морковь и варим на медленном огне 5 -7 минут, пока станет мягкой.
7. Творог, желательно брать домашний, протираем через сито и выкладываем в охлаждённую морковь. Добавляем яйцо, манную крупу, соль, сахар и всё хорошо перемешиваем.
8. Выкладываем массу в смазанную маслом и слегка присыпанную сухарями маленькую формочку, поверхность разравниваем и сверху смазываем яйцом. Можно использовать формочки для маффинов, у меня была забавная формочка в виде цыплёнка.
9. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут, пока немного зарумянится.
Творожно-морковная запеканка во время выпечки немного приподнялась и я с лёгкостью выбрала её из формы. Оказалась очень нежной, яркой и вкусной. Вот в таком виде и творог и морковка пошли на ура!
8. ЛАПШЕВИК С ТВОРОГОМ
Ингредиенты:
-Вермишель 40г
-Творог 80 г
_Яйцо 1 шт
— Сливочное масло 20 г
— Сметана 1ч.л1
— сахар 1ч.л.
— Соль
— Панировочные сухари;
Лапшу или вермишель варить до загустения минут 10-20. Добавить сливочное масло.
Творог протереть, добавить сырое яйцо, сахар, соль, размешать и соединить с вермишелью. Полученную массу тщательно перемешать и выложить в сковородку, смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями. Поверхность лапшевника смазать сметаной. Запекать в духовом шкафу. Готовый лапшевник охладить и нарезать на куски. При подаче на стол полить маслом или сладким соусом.
9. ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКОМ
Ингредиенты:
на 1 порцию:
творог – 75 г
яблоко – 1 шт.
сахар – 1 ч.л.
яйцо – 1 /2 шт.
по желанию корица – 1 /2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Моем, очищаем и натираем на мелкой тёрке яблоко.
2. Протираем творог через сито, добавляем сахар, яйцо. После чего кладём натёртое яблоко , перемешиваем.
3. Выкладываем массу в смазанную маслом форму, сверху посыпаем корицей и сбрызгиваем маслом.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут.Творожно-яблочная запеканка готова!
10. ЯБЛОКИ С ТВОРОГОМ
Что нужно:
сахар – 1 ст.л.
4 яблока
желток яичный
творог – 200 г
ванильный сахар на кончике ножа
Что делать:
Творог протереть через сито. Яичный желток взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в творог и тщательно перемешать. Яблоки вымыть, острым ножом
срезать верхнюю треть каждого яблока как «крышечку». Ложкой вынуть сердцевину. Начинить яблоки творожной смесью, сверху накрыть «крышечками». Разогреть духовку до 180°С и запечь яблоки, 10 мин. Подавать со сметаной, джемом или вареньем.
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