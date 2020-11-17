Свекровь научила готовить мойву «по-новому»: теперь это любимый способ в нашей семье

Никогда не знала, что можно сделать очень вкусные пирожки с такой рыбой, как мойва. Но попробовав, поняла, что это очень оригинально и вкусно.
Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 250 мл;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- масло растительное, 6 ст.л;
- мука, около 500 г;
- мойва, лук.
Процесс приготовления
Теплое молоко смешиваем с солью и сахаром, дрожжами, яйцом. Перемешиваем венчиком и вливаем растительное масло. Перемешиваем.
Просеиваем муку и всыпаем частями, вымешивая мягкое, податливое и эластичное, не липкое тесто.
Совет: у вас может пойти муки чуть больше или меньше. Поэтому и добавляйте частями, чтобы не пересыпать и не сделать тесто слишком густым.
Очищаем рыбу от всего лишнего” голов, плавников, хвостов и внутренностей. Можно удалить и хребет.
Лук режем тонкими полукольцами. Вам будет достаточно 2 луковиц и грамм 300 рыбы на такое количество теста.
Формируем пирожки (у меня получается 12 штук), выкладывая внутрь по 2 рыбки и несколько колечек лука.
Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.
Вкус пирожков очень интересный, но, думаю, что вам понравится.
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