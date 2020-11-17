Свекровь научила готовить мойву «по-новому»: теперь это любимый способ в нашей семье

Никогда не знала, что можно сделать очень вкусные пирожки с такой рыбой, как мойва. Но попробовав, поняла, что это очень оригинально и вкусно.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 250 мл;

яйцо, 1 шт;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

дрожжи сухие, 1 ч.л;

масло растительное, 6 ст.л;

мука, около 500 г;

мойва, лук.

Процесс приготовления

Теплое молоко смешиваем с солью и сахаром, дрожжами, яйцом. Перемешиваем венчиком и вливаем растительное масло. Перемешиваем.

Просеиваем муку и всыпаем частями, вымешивая мягкое, податливое и эластичное, не липкое тесто.

Совет: у вас может пойти муки чуть больше или меньше. Поэтому и добавляйте частями, чтобы не пересыпать и не сделать тесто слишком густым.

Очищаем рыбу от всего лишнего” голов, плавников, хвостов и внутренностей. Можно удалить и хребет.

Лук режем тонкими полукольцами. Вам будет достаточно 2 луковиц и грамм 300 рыбы на такое количество теста.

Формируем пирожки (у меня получается 12 штук), выкладывая внутрь по 2 рыбки и несколько колечек лука.

Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Вкус пирожков очень интересный, но, думаю, что вам понравится.