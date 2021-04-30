Салат Французский поцелуй. Лёгкий салатик с мясом, овощами и сыром

Салат Французский поцелуй самый нежный и вкусный. Любители салатов обязательно оценят Ваши старания.
Салат Французский поцелуй: ингредиенты
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Мясо — свинина или говядина — 300 гр. (триста грамм)
- Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — по вкусу
Маринад для лука:
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Кипячёная вода — 200 мл. (двести миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Нарежьте мясную вырезку либо кубиками, либо соломкой и отправьте на разогретую сковороду с растительным маслом.
- На сильном огне обжарьте мясо 7-8 минут.
- Маринование лука — нарежьте его кубиками, выложите в миску, туда добавьте сахар, соль, уксус и залейте кипятком. Перемешайте и оставьте остывать.
- Мясо на сковороде посолите, поперчите и обжарьте ещё две минуты, выложите на бумажное полотенце.
- Нарежьте кубиками помидоры и твёрдый сыр.
- Слейте с лука всю жидкость, все ингредиенты соедините в одной миске , приправьте майонезом и перемешайте.
- Выложите готовый салат на сервировочное блюдо, посыпьте сверху сыром, натёртым на мелкой тёрке.
Салат Французский поцелуй можно подавать к столу!
Приятного Вам аппетита!
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