Ни один Новый год не обходится у меня без закуски «Королева стола». Так скумбрию вы еще не готовили

Блюдо получается очень оригинальным по вкусу и аромату. А по внешнему виду – это просто шедевр, который украсит ваш праздничный новогодний стол и станет центром внимания.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 2 шт;
- морковь, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- чернослив, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- молоко, 250 мл;
- желатин, 1 ст.л;
- соль, перец, кориандр, специи к рыбе.
Процесс приготовления
Больше половины большой моркови режем кружочками.
Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
На дно выкладываем кружочки моркови.
Остальную морковь трем на крупной терке.
Лук режем мелким кубиком.
Чернослив запариваем, потом отжимаем и просушиваем бумажными полотенцами. Измельчаем на кусочки ножом.
Рыбу очищаем от всего лишнего и делаем филе.
Совет: скумбрия дает блюду особый аромат и вкус, но вы можете взять любую морскую рыбу по своему вкусу.
Выкладываем филе рыбы на морковь.
Посыпаем солью и перцем, другими специями по вашему вкусу.
Посыпаем рыбу желатином или же посыпать морковь желатином.
Выкладываем часть чернослива и половину лука, часть натертой моркови.
Овощи немного солим и посыпаем зеленью.
Опять укладываем филе рыбы и повторяем все слои.
Последний слой – морковь, ее немного уплотните.
Для заливки смешиваем яйца, с солью, перцем, специями для рыбы, молоком.
Заливка должна хорошо покрыть массу в форме и если вам оказалось мало, тогда смешайте яйцо с молоком (100 мл) и долейте.
Запекаем 1 час при 180 градусах. Если морковь мягкая, тогда все прекрасно пропеклось.
Запекать лучше всего в небольшой форме, чтобы при нарезке получались красивые и аппетитные ломтики со слоями рыбы и овощей.
Выкладываем ломтики на блюдо и украшаем зеленью.
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