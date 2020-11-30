Ни один Новый год не обходится у меня без закуски «Королева стола». Так скумбрию вы еще не готовили

Блюдо получается очень оригинальным по вкусу и аромату. А по внешнему виду – это просто шедевр, который украсит ваш праздничный новогодний стол и станет центром внимания.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 2 шт;

морковь, 2 шт;

лук, 1 шт;

чернослив, 100 г;

яйца, 2 шт;

молоко, 250 мл;

желатин, 1 ст.л;

соль, перец, кориандр, специи к рыбе.

Процесс приготовления

Больше половины большой моркови режем кружочками.

Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

На дно выкладываем кружочки моркови.

Остальную морковь трем на крупной терке.

Лук режем мелким кубиком.

Чернослив запариваем, потом отжимаем и просушиваем бумажными полотенцами. Измельчаем на кусочки ножом.

Рыбу очищаем от всего лишнего и делаем филе.

Совет: скумбрия дает блюду особый аромат и вкус, но вы можете взять любую морскую рыбу по своему вкусу.

Выкладываем филе рыбы на морковь.

Посыпаем солью и перцем, другими специями по вашему вкусу.

Посыпаем рыбу желатином или же посыпать морковь желатином.

Выкладываем часть чернослива и половину лука, часть натертой моркови.

Овощи немного солим и посыпаем зеленью.

Опять укладываем филе рыбы и повторяем все слои.

Последний слой – морковь, ее немного уплотните.

Для заливки смешиваем яйца, с солью, перцем, специями для рыбы, молоком.

Заливка должна хорошо покрыть массу в форме и если вам оказалось мало, тогда смешайте яйцо с молоком (100 мл) и долейте.

Запекаем 1 час при 180 градусах. Если морковь мягкая, тогда все прекрасно пропеклось.

Запекать лучше всего в небольшой форме, чтобы при нарезке получались красивые и аппетитные ломтики со слоями рыбы и овощей.

Выкладываем ломтики на блюдо и украшаем зеленью.

Подробный Видео Рецепт: