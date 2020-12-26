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Тарталетки с тунцом: отличная закуска, которая никогда не надоедает

Тарталетки с тунцом – невероятно вкусная закуска. Украсьте стол такими тарталетками. Готовить не сложно и быстро. Каждый ваш гость останется довольным.

Тарталетки с тунцом: ингредиенты

Тарталетки с тунцом

  1. 10 (десять) шт – тарталеток
  2. Петрушка по вкусу

Для начинки

  1. 100 (сто) гр – твердого сыра
  2. 200 (двести) гр – консервированного тунца
  3. 3 (три) шт – яиц
  4. 80 (восемьдесят) гр -риса
  5. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  6. 2 (две) шт – маринованных огурцов
  7. Петрушка и лист салат на украшение по вкусу

Тарталетки с тунцом: рецепт

Тарталетки с тунцом

  • Рис отварите в подсоленной воде
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Тунца выньте из банки и растолочь нужно вилкой
  • Огурцы нарежьте средним кубиком
  • Сыр натрите на терке. В салатнице соедините все ингредиенты и заправьте майонезом
  • Перемешайте все
  • На дно тарталеток положите лист салат. Сверху по две столовой ложки начинки. Сверху украсьте петрушкой

Тарталетки с тунцом готовы: Видео


Красиво, красочно, аппетитно! Обязательно приготовьте такую закусочку.

Тарталетки с тунцом

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