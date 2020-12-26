Тарталетки с тунцом: отличная закуска, которая никогда не надоедает

Тарталетки с тунцом – невероятно вкусная закуска. Украсьте стол такими тарталетками. Готовить не сложно и быстро. Каждый ваш гость останется довольным.
Тарталетки с тунцом: ингредиенты
- 10 (десять) шт – тарталеток
- Петрушка по вкусу
Для начинки
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 200 (двести) гр – консервированного тунца
- 3 (три) шт – яиц
- 80 (восемьдесят) гр -риса
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- 2 (две) шт – маринованных огурцов
- Петрушка и лист салат на украшение по вкусу
Тарталетки с тунцом: рецепт
- Рис отварите в подсоленной воде
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Тунца выньте из банки и растолочь нужно вилкой
- Огурцы нарежьте средним кубиком
- Сыр натрите на терке. В салатнице соедините все ингредиенты и заправьте майонезом
- Перемешайте все
- На дно тарталеток положите лист салат. Сверху по две столовой ложки начинки. Сверху украсьте петрушкой
Тарталетки с тунцом готовы: Видео
Красиво, красочно, аппетитно! Обязательно приготовьте такую закусочку.
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