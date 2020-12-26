Тарталетки с тунцом: отличная закуска, которая никогда не надоедает

Тарталетки с тунцом – невероятно вкусная закуска. Украсьте стол такими тарталетками. Готовить не сложно и быстро. Каждый ваш гость останется довольным.

Тарталетки с тунцом: ингредиенты

10 (десять) шт – тарталеток Петрушка по вкусу

Для начинки

100 (сто) гр – твердого сыра 200 (двести) гр – консервированного тунца 3 (три) шт – яиц 80 (восемьдесят) гр -риса 3 (три) ст. ложки – майонеза 2 (две) шт – маринованных огурцов Петрушка и лист салат на украшение по вкусу

Тарталетки с тунцом: рецепт

Рис отварите в подсоленной воде

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Тунца выньте из банки и растолочь нужно вилкой

Огурцы нарежьте средним кубиком

Сыр натрите на терке. В салатнице соедините все ингредиенты и заправьте майонезом

Перемешайте все

На дно тарталеток положите лист салат. Сверху по две столовой ложки начинки. Сверху украсьте петрушкой

Тарталетки с тунцом готовы: Видео

Красиво, красочно, аппетитно! Обязательно приготовьте такую закусочку.